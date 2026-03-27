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LPG संकट और महंगाई पर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, डोटासरा बोले- बंगाल चुनाव बाद और बढ़ेंगे दाम

Rajasthan News: राजस्थान में PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में शहीद स्मारक पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया. डोटासरा व नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्र व राज्य सरकार की गैस, पेट्रोल-डीजल महंगाई और नीतिगत विफलताओं पर कड़ा हमला किया.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByVishnu1 Sharma
Published:Mar 27, 2026, 06:11 PM IST | Updated:Mar 27, 2026, 06:11 PM IST

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LPG संकट और महंगाई पर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, डोटासरा बोले- बंगाल चुनाव बाद और बढ़ेंगे दाम

Congress Protest In Rajasthan: PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में शहीद स्मारक पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया. प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कांग्रेस विधायक, विधायक प्रत्याशी सहित वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए. PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्र व राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा सरकार आज की स्थिति को छुपाना चाहती है. राजस्थान की रिफाइनरी को अटकाने का काम बीजेपी ने किया. देश के अंदर कच्चे तेल का उत्पादन घटा है और स्टॉक भी कम हुआ है, सरकार ने गैस के दाम बढ़ा दिए. उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने साथ देने की बात कही थी, लेकिन सरकार संकट मानने को तैयार नहीं है.जूली ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार पॉलिसी पर बात नहीं करती है और धर्म की अफ़ीम खिलाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि गैस के लिए लोग लाइनों में खड़े हैं, लेकिन सरकार समाधान देने के बजाय ध्यान भटका रही है.

वहीं PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि गैस संकट से आम आदमी से लेकर उद्योग तक हर वर्ग परेशान है. डोटासरा ने नोटबंदी का जिक्र करते हुए कहा कि तब भी लोगों को लाइनों में खड़ा किया गया था और अब गैस, डीजल-पेट्रोल के लिए भी वही हालात हैं. महंगाई लगातार बढ़ रही है और सरकार इसे नियंत्रित करने में विफल रही है. डोटासरा ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा सर्वदलीय बैठक की मांग का मजाक उड़ाया गया, जबकि खुद प्रधानमंत्री संकट की बात करते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि डबल इंजन की सरकार कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है.

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उन्होंने कहा कि चुनावों के बाद डीजल-पेट्रोल के दाम और बढ़ सकते हैं. साथ ही कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हुए कहा कि जहां भी गैस को लेकर लोग परेशान हों, वहां धरने पर बैठें और मजबूती से विरोध दर्ज कराएं. डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस नेता ED से डरने वाले नहीं हैं और पार्टी हर मुद्दे पर संघर्ष करेगी. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि महिला आरक्षण जैसे मुद्दों को ध्यान भटकाने के लिए उठाया जा रहा है, ताकि गैस और महंगाई जैसे असली मुद्दे दब जाएं.

उन्होंने सरकार पर पंचायत और निकाय चुनाव नहीं कराने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस इसके खिलाफ आंदोलन तेज करेगी. पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क ₹13 से घटाकर ₹3 प्रति लीटर और डीजल पर ₹10 से शून्य करने के फैसले पर भी डोटासरा ने कहा कि इससे आम जनता को कोई राहत नहीं मिलने वाली है. इसे सिर्फ कंपनियों को फायदा होगा.

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