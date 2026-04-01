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निकाय-पंचायत चुनाव को लेकर सियासी तूफान, कांग्रेस नेता करेंगे ब्लॉक-मंडल-ग्राम स्तर पर जन-जागरण

Rajasthan News: OBC आयोग का कार्यकाल 30 सितंबर तक बढ़ने से प्रदेश में सियासत गरमाई. कांग्रेस ने सरकार पर चुनाव टालने और लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया. "संगठन बढ़ाओ-लोकतंत्र बचाओ" अभियान शुरू कर विरोध तेज किया.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByVishnu1 Sharma
Published:Apr 01, 2026, 07:16 PM IST | Updated:Apr 01, 2026, 07:16 PM IST

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Rajasthan Politics News: प्रदेश में OBC आयोग का कार्यकाल 30 सितंबर तक बढ़ने के बाद सियासत में नए मुद्दे उभर कर सामने आए हैं. इस फैसले को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार पर जमकर हमला बोला है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि सरकार कानून और संविधान की परवाह किए बिना अपना मनमाना कर रही है. उन्होंने कहा कि OBC आयोग का बहाना लेकर सरकार निकाय और पंचायत चुनावों को रोक रही है और प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है. उनका कहना है कि सरकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी नजरअंदाज कर रही है.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार ने जानबूझकर OBC आयोग का कार्यकाल बढ़ाया है ताकि चुनावों को टाल सके. उन्होंने कहा कि जनता महंगाई, गैस सिलेंडर की लंबी कतार और अन्य समस्याओं से परेशान है, और ऐसे समय में सरकार चुनाव कराने के बजाय इसे आगे बढ़ाने का बहाना बना रही है. जूली ने आरोप लगाया कि सरकार चुनाव कराने में असमर्थ है और प्रोपेगेंडा चला रही है.

कांग्रेस ने इसको लेकर "संगठन बढ़ाओ-लोकतंत्र बचाओ अभियान" की शुरुआत कर दी है. इस अभियान का मकसद संगठन के खाली पदों को भरना और लोकतंत्र की रक्षा करना है. प्रदेशभर के कांग्रेस नेता निकाय और पंचायत चुनावों के मुद्दे पर जनता से संवाद करेंगे. ब्लॉक, मंडल और पंचायत स्तर तक कार्यकर्ता चुनावों की आवश्यकता और लोकतंत्र बचाने के संदेश को जनता तक पहुंचाएंगे.

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गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सरकार 5 साल बाद भी चुनाव नहीं करवा रही है और इससे लोकतंत्र की हत्या हो रही है. उन्होंने चेतावनी दी कि कांग्रेस इसके खिलाफ हर संभव राजनीतिक कदम उठाएगी. संगठन अभियान के तहत पार्टी प्रदेश के सभी हिस्सों में दौरे करेगी और सरकार की नीतियों के विरोध में जनता को जागरूक करेगी.

प्रदेश की सियासत अब OBC आयोग के मुद्दे पर गरमा गई है. विपक्ष लगातार सरकार को घेरते हुए कह रहा है कि कानून और संविधान की अनदेखी करके चुनाव टालना स्वीकार नहीं किया जाएगा. आने वाले समय में निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर राजनीतिक बहस और तनाव और बढ़ने की संभावना है.

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