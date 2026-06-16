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राजस्थान सावधान! कल सुबह 10 बजे से पानी की सप्लाई पूरी तरह ठप, 4500 करोड़ बकाया पर ठेकेदारों का बड़ा ऐलान

Rajasthan News: राजस्थान में जल जीवन मिशन के लंबित भुगतान से नाराज कॉन्ट्रैक्टर्स ने कल सुबह 10 बजे से पूरे प्रदेश में पेयजल सप्लाई बंद करने का ऐलान किया है. 4500 करोड़ बकाया और 3 साल से भुगतान नहीं मिलने का आरोप, लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAshish chauhan
Published: Jun 16, 2026, 06:33 PM|Updated: Jun 16, 2026, 06:33 PM
राजस्थान सावधान! कल सुबह 10 बजे से पानी की सप्लाई पूरी तरह ठप, 4500 करोड़ बकाया पर ठेकेदारों का बड़ा ऐलान
Image Credit: Rajasthan JJM Drinking Water Supply Suspension

Rajasthan Water Supply: राजस्थान में कल से पेजयल सप्लाई बाधित होगी. जल जीवन मिशन में सालों से पैमेंट रूकने से नाराज कॉन्ट्रेक्टर्स ने मोर्चा खोल दिया. अब कॉन्ट्रेक्टर्स ने पेयजल सप्लाई और प्रोजेक्ट्स बंद करने का फैसला लिया. कल सुबह 10 बजे से पूरे राजस्थान में पेयजल सप्लाई बंद करेंगे.

कल से पानी की सप्लाई बंद
राजस्थान में कल से पेयजल सप्लाई बंद होगी. PHED में JJM के सभी प्रोजेक्ट्स रोक जाएंगे. कल सुबह 10 बजे से संपूर्ण राजस्थान की पानी की सप्लाई रोकी जाएगी. PHED कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने बजट अटकने के बाद सरकार को एक बार फिर से चेतावनी दी है. 3 साल से भुगतान नहीं होने पर कॉन्ट्रैक्टर्स ने सप्लाई बंद करने का फैसला किया है. एसोसिएशन ने JJM में 4500 करोड़ का पैमेंट रुकने का दावा किया है. 3 हजार कॉन्ट्रेक्टर्स के 10 लाख श्रमिक प्रभावित हो रहे है. जिसके बाद कल सुबह सुबह 10 बजे से पेयजल सप्लाई बंद करने की चेतावनी दे. वहीं 18 जून को रजिस्ट्रेशन रद्द करवाएंगे.

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संवेदकों की क्या है मांग ?
1. सत्यापित बिलों, सत्यापित कार्यों (JJM, MNP, OTMP, Major Projects, Leakage, Water Transportation) का लंबित भुगतान एकमुश्त कराया जाए.
2. जीएसटी अंतरण राशि का भुगतान,निविदा शर्तों के अनुसार प्राइस वेरिएशन का भुगतान सुनिश्चित किया जाए.
3. 3-4 वर्ष पूर्व पूर्ण किए गए कार्यों के अंतिम बिल बनाकर कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किए जाएं.
4. भुगतान में देरी, विभागीय कारणों से विलंबित कार्यों में संवेदकों को दोषी न मानते हुए समयावधि बढ़ाई जाए. कोविड काल की भांति राहत प्रदान की जाए.
5. अमृत 2.0 के अंतर्गत किए गए कार्यों का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किया जाए.
6. भविष्य में संवेदकों को पारदर्शी, समयबद्ध भुगतान प्रणाली लागू की जाए.
7. निविदा शर्तों में बार-बार किए जा रहे संशोधनों को रोका जाए. वर्तमान बाजार दरों के अनुसार नवीन BSR जारी की जाए. जिसमें जीएसटी दर पृथक रूप से सम्मिलित हो.
8. ऐसे कार्य जो पूर्ण हो चुके हैं लेकिन JEN/AEN के स्थानांतरण के कात्ररण बिल नहीं बन पाए, उनके बिल तत्काल बनवाए जाएं. DLP अवधि के उपरांत किए गए संचालन, संधारण (O&M) का भुगतान BSR अनुसार कराया जाए. संबंधित अधिकारियों को उनके कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों के बिल प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया जाए.

मंत्री ने कहा, मांग पूरी तरह जायज
इधर ठेकेदारों की हडताल पर जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि ठेकेदारों की मांग पूरी तरह से जायज है. ठेकेदारों के रुके भुगतान जल्द किए जाएंगे जारी, नामसझी की वजह से कॉन्ट्रेक्टर्स ने ये फैसला किया.

पहले भी हुआ था धरना
इससे पहले भी कॉन्ट्रेक्टर्स ने जलदाय मुख्यालय पर धरना दिया था. इस संबंध में बजट को लेकर मंत्री से भी मुलाकात की थी. जिसके बाद में जल्द भुगतान का आश्वासन दिया था. लेकिन कॉन्ट्रेक्टर्स को बजट नहीं मिलने के कारण एक बार फिर से हडताल पर जाएंगे.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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