JLF 2026 के वो बयान, जो इस बार खूब रहे चर्चा में...

Rajasthan News: चारबाग में जेन Z, मिलेनियल्स व मम्मीजी सेशन में युवा राजनीति, क्रांति व विरोध पर चर्चा हुई. संतोष देसाई ने सामाजिक बदलाव की सीमाएं बताईं, रिया चोपड़ा ने पीढ़ीगत विद्रोह बताया, अनुराग वर्मा ने राज्य स्तर पर युवाओं की सक्रियता पर जोर दिया.
Jaipur Literature Festival 2026: चारबाग में आयोजित जेन Z, मिलेनियल्स और मम्मीजी सेशन में समाज, राजनीति और युवाओं की भूमिका को लेकर तीखी और खास चर्चा देखने को मिली. इस चर्चा में लेखक व विचारक संतोष देसाई, पत्रकार अनुराग माइनस वर्मा और रिया चोपड़ा ने मौजूदा दौर में जेन Z की राजनीति, क्रांति और विरोध की प्रवृत्तियों पर खुलकर राय रखी. बातचीत का संचालन चिराग ठक्कर ने किया. कंटेंट क्रिएटर अनुराग ने कहा कि आजकल जेन जी हाथ में क्रेडिट कार्ड लेकर घूमते है, उन्हें कुछ भी बेचा जा सकता है, जेन जी ईएमआई पर कॉन्सेर्ट के टिकट खरीदतें है.
संतोष देसाई ने कहा कि भारत आज दुनिया की महाशक्तियों में शुमार है, लेकिन उसके भीतर परिवर्तन का विरोध करने की भी अद्भुत क्षमता मौजूद है. भारतीय समाज प्रगति की बातें सुनना पसंद करता है, मगर मूलभूत बदलाव से कतराता है. यही आज का सबसे बड़ा केंद्रीय मुद्दा है. डिजिटल संस्कृति ने व्यक्तिगत स्तर पर लोगों को जरूर क्रांतिकारी बनाया है, लेकिन सामाजिक बदलाव अब भी सीमित दायरे में सिमटा हुआ है. उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति का मकसद कभी समाज को बदलना था, लेकिन आज समाज ने राजनीति को अपने अनुरूप ढाल लिया है. यहां तक कि समाज सुधार के संस्थान और न्यायपालिका भी राजनीतिक प्रभाव से अछूते नहीं रहे.
रिया चोपड़ा ने जेन Z की तथाकथित ‘क्रांति’ को पीढ़ीगत विद्रोह बताया. उन्होंने कहा कि यह उन पुरानी व्यवस्थाओं के खिलाफ उठी आवाज है जो अब काम नहीं कर रहीं. मिलेनियल्स एक तरह के ‘परमाक्राइसिस’ यानी स्थायी संकट के दौर में जी रहे हैं, जहां स्वास्थ्य, राजनीति और जलवायु परिवर्तन जैसी विफलताएं लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन उनके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई नहीं होती. यही असंतोष जेन Z को सड़कों पर उतरने और एकजुट होने के लिए प्रेरित करता है.
अनुराग माइनस वर्मा ने कहा कि जेन Z को एकसमान राष्ट्रीय क्रांतिकारी समूह के रूप में देखना गलत होगा. उनके मुताबिक, दिल्ली का जेन Z टेलर स्विफ्ट कॉन्सर्ट के लिए उत्साहित हो सकता है, राजस्थान का सपना चौधरी के लिए, मुंबई का जोहरान ममदानी के लिए और राजस्थान का ही जेन Z अशोक गहलोत के लिए. हर राज्य की अपनी सामाजिक, जातिगत और वर्गीय संरचना है, जिससे समान राष्ट्रीय आकांक्षाओं को एकजुट करना कठिन हो जाता है.
हालांकि, वर्मा ने यह भी स्वीकार किया कि राज्य स्तर पर जेन Z काफी सक्रिय है. राजस्थान और बिहार में पेपर लीक के खिलाफ हुए आंदोलनों का नेतृत्व largely जेन Z ने किया. ऐसे मुद्दों पर युवा व्यवस्था से सीधे टकराते हैं, लेकिन फिलहाल इन आंदोलनों का प्रभाव राष्ट्रीय स्तर की बड़ी क्रांति में तब्दील होने जितना व्यापक नहीं हो पाया है.
फिल्मों और ओटीटी से बनती है पुलिस की छवि, सही संतुलन ज़रूरी - डीजीपी राजस्थान राजीव शर्मा
आम जनता की पुलिस को लेकर धारणा ज़्यादातर फिल्मों, किताबों और अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाने वाली कहानियों से बनती है. जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में आयोजित क्राइम एंड पनिशमेंट सत्र के दौरान वरिष्ठ डीजीपी राजस्थान राजीव शर्मा ने कहा कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, जिनका पुलिस से सीधा संपर्क होता है, जबकि अधिकांश लोग अप्रत्यक्ष रूप से देखी-सुनी बातों के आधार पर राय बना लेते हैं.
DGP ने कहा कि मीडिया, लेखक और रचनाकारों की बड़ी जिम्मेदारी है कि पुलिस को लेकर जो नैरेटिव समाज के सामने रखा जा रहा है, वह संतुलित और तथ्यपरक हो. उन्होंने स्वीकार किया कि पुलिस व्यवस्था में कमियां हैं, गलतियां होती हैं और कई मामलों में गलत कार्य भी सामने आते हैं. इन बातों को उजागर किया जाना जरूरी है, लेकिन इसके साथ-साथ अच्छे कामों को भी सामने लाया जाना चाहिए.
उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी कठिन परिस्थितियों में भी समाज की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनके सकारात्मक प्रयास अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं. समय-समय पर अच्छे कार्यों को पहचान मिलने से जनता के सामने पुलिस की एक वास्तविक और संतुलित तस्वीर उभरती है.DGP ने फिल्मों का उदाहरण देते हुए कहा कि अधिकांश फिल्मों में पुलिस को अंत में दिखाया जाता है, जब सब कुछ हो चुका होता है, तेज सायरन और पुरानी जीप के साथ. लेकिन अब हालात बदल चुके हैं. तकनीक, प्रशिक्षण और कार्यशैली में बदलाव आया है और पुलिस भी समय के साथ खुद को बेहतर बना रही है.
कार्यक्रम के अंत में उन्होंने लेखकों और पत्रकारों से अपील की कि वे लिखते रहें, सच को सामने लाएं और समाज को प्रेरित करें. उन्होंने कहा कि सकारात्मक लेखन न केवल जनता को, बल्कि पुलिस व्यवस्था को भी बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है.
