एक जमीन, दो दावे और अधूरा इंसाफ! जानें क्या है प्रतापनगर का ये मामला

Rajasthan News: जयपुर के प्रतापनगर थाना इलाके में रविवार दोपहर खाली जमीन पर एक बुजुर्ग के शव को दफनाने को लेकर विवाद सामने आया. स्थानीय लोगों के विरोध के कारण शव को दफनाया नहीं जा सका. मामला प्रताप नगर थाना पुलिस तक पहुंचा, लेकिन मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की. वहीं, पुलिस का कहना है कि जमीन का टाइटल क्लीयर किया जा रहा है.

हल्दीघाटी गेट पर महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के पीछे खाली पड़ी जमीन का मामला है. जानकारी के अनुसार, प्रताप नगर के श्योपुर निवासी रसीद खान ने थाने में शिकायत देकर बताया कि उनके रिश्तेदार नजीर खान (85) का रविवार को निधन हो गया था. दोपहर करीब एक बजे परिजन शव को दफनाने के लिए खाली जमीन पर दफन की प्रक्रिया शुरू की.

तनाव की स्थिति

दफन प्रक्रिया शुरु होते ही स्थानीय लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई. विवाद की सूचना पर मामला प्रताप नगर थाने पहुंचा. परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने मामला शांत कराने के नाम पर शव को वापस घर भेज दिया लेकिन विरोध करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई.

100 साल पुराना कब्रिस्तान

मृतक के परिजनों का कहना है कि यहां 100 साल पुराना कब्रिस्तान है, वहां पर हमारे दादा, परदादा, उनके परदादा सबको दफनाते आए हैं लेकिन कुछ असामाजिक तत्व सांप्रदायिक माहौल खराब करना चाहते हैं. पुलिस ने कई घंटे बाद कोई कार्रवाई नहीं की.

दूसरी ओर स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जमीन पार्क की है. कब्रिस्तान की जमीन बताकर अवैध तरीके से शव दफनाने का प्रक्रिया करना चाहते थे. कब्र खोदने के प्रक्रिया करते समय रोक दिया गया था, शव लेकर नहीं आए थे. विवाद बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है.

जमीन का टाइटल ही क्लीयर नहीं

इधर पुलिस इस पचड़े में नहीं पड़ना चाह रही. प्रताप नगर पुलिस थाने फोन किया तो जवाब मिला मामला सुलट गया है, लेकिन क्या हुआ पता नहीं. कई बार फोन करने के बाद एचएचओ पूरण यादव ने फोन उठाया और फिर कहा कि जमीन का टाइटल ही क्लीयर नहीं है.

हाउसिंग बोर्ड की जमीन तो कोई जेडीए की जमीन बता रहे हैं. जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि जमीन किसकी है. हालांकि कब्रिस्तान के सवाल पर उन्होंने कहा कि मामले में एसीपी (सांगानेर) हरिशंकर से बात करें.

इसके बाद एसीपी (सांगानेर) हरिशंकर ने कहा कि दोनों पक्षों की ओर से परिवाद दिया गया है. एक पक्ष ने आरटीआई के कागज दिखाए. उसमें जमीन हाउसिंग बोर्ड की दिखाई गई है. दूसरे पक्ष के कागजों में कब्रिस्तान दिखाया गया है. वहीं हाउसिंग बोर्ड अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने जमीन जेडीए की बताई. अब जेडीए अधिकारियों से जमीन के बारे में पूछा जा रहा है. एसीपी ने कहा कि शव दफनाने के लिए नहीं ला गया, न ही पुलिस मौके पर गई. दोनों ही पक्षों में आपस में विवाद हुआ. फिलहाल इलाके में इस मामले को लेकर चर्चा बनी हुई है.

