/Rajasthan News: सहकारिता में डिजिटल क्रांति, डॉ. समित शर्मा का बड़ा आदेश, PACS कम्प्यूटराइजेशन को 10 दिन का अल्टीमेटम

Rajasthan News: शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने पैक्स कम्प्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट को 10 दिन में पूरा करने के निर्देश दिए हैं. राजस्थान वर्तमान में देश में दूसरे स्थान पर है. इस डिजिटल पहल से सहकारी समितियों के कामकाज में पारदर्शिता और गति आएगी.
Jaipur News: राजस्थान में सहकारी समितियों के कामकाज को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए पैक्स (PACS) कम्प्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट को अब युद्ध स्तर पर पूरा किया जाएगा. सहकारिता विभाग के शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार डॉ. समित शर्मा ने इस परियोजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगले 10 दिनों के भीतर अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित की जाए. उन्होंने चेतावनी दी है कि इस महत्वपूर्ण कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
10 दिन में 'गो-लाइव' का लक्ष्य
शासन सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में डॉ. शर्मा ने परियोजना के विभिन्न चरणों को समय पर पूरा करने पर जोर दिया. वहीं गो-लाइव, ऑन सिस्टम ऑडिट और ई-पैक्स जैसे चरणों में आगामी 10 दिनों में ठोस प्रगति के निर्देश दिए गए हैं. नाबार्ड के अधिकारियों को प्रोजेक्ट से संबंधित आवश्यक टूल्स और संसाधन यथाशीघ्र उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है ताकि कार्य में देरी न हो. कम्प्यूटराइजेशन से सहकारी समितियों के कामकाज में तेजी आएगी और वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित होगी.
देश में राजस्थान का दूसरा स्थान
पैक्स कम्प्यूटराइजेशन के मामले में राजस्थान वर्तमान में देश में अग्रणी राज्यों में शामिल है. स्वीकृत समितियों की संख्या के लिहाज से राजस्थान अभी देश में दूसरे स्थान पर है. विभाग राजस्थान को देश में प्रथम स्थान पर लाने के लिए कटिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है. यह परियोजना केंद्र सरकार के 'सहकार से समृद्धि' विजन का हिस्सा है और इसकी उच्च स्तर पर नियमित निगरानी की जा रही है.
सहकारिता में सहकार और हार्डवेयर पर जोर
डॉ. समित शर्मा ने समितियों को आधुनिक संसाधनों से लैस करने की आवश्यकता जताई. वहीं केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से उपलब्ध कराए जा रहे हार्डवेयर के लिए अधिकारियों को पूरे मनोयोग से प्रयास करने को कहा गया है. शासन सचिव ने इस पहल के अंतर्गत डिजिटल ढांचे को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता व्यक्त की.
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