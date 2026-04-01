महिलाओं से जुड़े अपराध 60 दिन में निपटेंगे! CS वी. श्रीनिवास ने सभी विभागों को दिए सख्त निर्देश

CS Meeting Jaipur: मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने महिलाओं से जुड़े अपराधों के मामलों के निस्तारण में तेजी लाने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने सभी अधिकारियों को आदेश दिया कि हर मामले की जांच और निपटान 60 दिन के भीतर सुनिश्चित किया जाए. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हर एफआईआर की स्थिति भी दो माह के भीतर अपडेट की जाए, ताकि पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके और उन्हें लंबित मामलों के कारण किसी प्रकार की असुविधा न हो. यह निर्देश सचिवालय में आयोजित बैठक के दौरान दिए गए, जिसमें नई आपराधिक विधियों के क्रियान्वयन और स्मार्ट पुलिसिंग पहलों की समीक्षा की गई.

मुख्य सचिव ने बैठक में जांच प्रक्रिया को तेज करने और तकनीक आधारित पुलिसिंग को और मजबूत बनाने पर जोर दिया. उन्होंने जीरो एफआईआर, ई-एफआईआर और CCTNS का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. इससे न केवल जांच की गति बढ़ेगी, बल्कि इसमें पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी. उन्होंने नागरिकों को एसएमएस अलर्ट, ऑनलाइन ट्रैकिंग और ई-समन जैसी सुविधाओं का लाभ देने पर विशेष बल दिया. इसके साथ ही उन्होंने मेडिको-लीगल एग्जामिनेशन और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट (MEDLIPR) से जुड़े प्रशिक्षण नियमित कराने, ई-साक्ष्य के उपयोग को बढ़ाने और सभी जांच अधिकारियों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के निर्देश भी दिए.

मुख्य सचिव ने पुलिस, जेल, अभियोजन, फोरेंसिक और न्यायिक अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर भी जोर दिया. उन्होंने गंभीर मामलों में फोरेंसिक जांच को प्राथमिकता देने और घटनास्थल पर तुरंत फोरेंसिक टीम उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. न्यायालयों और जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का अधिकतम उपयोग कर सुनवाई प्रक्रिया को तेज और सुगम बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया.

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बैठक में पुलिस महानिरीक्षक (एससीआरबी) अजय पाल लाम्बा ने बताया कि डिजिटल सिस्टम, फोरेंसिक जांच और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के एकीकरण से मामलों के निस्तारण में सुधार हुआ है और समयबद्ध निपटान की दर बढ़ी है. बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह भास्कर आत्माराम सांवत, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, महानिदेशक जेल अशोक कुमार राठौड़ सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे. मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि तकनीक और बेहतर समन्वय के जरिए महिलाओं के खिलाफ अपराधों में तेजी से कार्रवाई और न्याय सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है.

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