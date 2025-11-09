Zee Rajasthan
जयपुर में भक्ति का सागर उमड़ा! खोले के हनुमानजी के लक्खी अन्नकूट में लाखों श्रद्धालु हुए भाव-विभोर

Rajasthan News: जयपुर के खोले के हनुमानजी मंदिर में 65वां लक्खी अन्नकूट महोत्सव धूमधाम से मनाया गया. लाखों श्रद्धालुओं ने एक साथ पंगत में बैठकर प्रसादी ग्रहण की. 41 तरह के ड्रायफ्रूट से बनी 21 किलो की माला और 800 किलो फूलों से सजा श्रृंगार आकर्षण का केंद्र रहा. 

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Deepak Goyal
Published: Nov 09, 2025, 04:50 PM IST | Updated: Nov 09, 2025, 04:50 PM IST

जयपुर में भक्ति का सागर उमड़ा! खोले के हनुमानजी के लक्खी अन्नकूट में लाखों श्रद्धालु हुए भाव-विभोर

Khole Ke Hanuman Ji Mandir: जय सियाराम… जय हनुमान… बजरंगबली की जय गूंजते जयकारों के बीच लक्ष्मण डूंगरी स्थित खोले के हनुमानजी मंदिर में श्रद्धा का सागर उमड़ पड़ा. मौका था 65वें लक्खी अन्नकूट महोत्सव का जहां आस्था और सौहार्द की मिसाल ने फिर इतिहास दोहराया. मंदिर परिसर रोशनी से नहाया हुआ, हवा में फूलों की महक और हर ओर श्रद्धालुओं की अपार भीड़ मानो पूरा जयपुर पवनपुत्र के चरणों में नतमस्तक हो गया.

दिल्ली बायपास रोड पर स्थित लक्ष्मण डूंगरी श्री खोले के हनुमानजी मंदिर में 65वे अन्नकूट महोत्सव में प्रसादी ग्रहण के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ा. दोपहर से शुरू हुई अन्नकूट पंगत प्रसादी का दौर रात तक चला. लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक हजार क्विंटल खाद्य सामग्री से प्रसादी तैयार की गई. यहां सालों पुरानी कहावत एक बार फिर चरितार्थ होती दिखी...हैला पड़ा जैपर में, आज खोले हनुमानजी से न्यौता आया है...और जब खोले हनुमानजी का न्यौता पड़ता है, तो पूरा शहर उस अन्नकूट में शामिल होकर सेवा के महापर्व में बदल जाता है. मंदिर परिसर में जात-पात, धर्म और पद की सीमाएं मिट गई. अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी और आमजन सभी एक साथ- एक ही पंगत में बैठकर प्रसादी ग्रहण करते नजर आए. जिसमें मूंग, चौला, बाजरा, चावल, गड़मढ़ सब्जी, कढ़ी, हलवा और भुजिया का स्वाद लिया. वहीं हड्डीशाह बाबा की मजार पर भी अन्नकूट और छप्पन भोग का प्रसाद चढ़ाकर सर्वधर्म सौहार्द की मिसाल पेश की गई. यह आयोजन केवल परम्परा नहीं, बल्कि सेवा, समानता और सद्भाव का उत्सव है.

अन्नकूट महोत्सव के तहत सुबह हनुमान जी महाराज का अभिषेक किया गया. इसके बाद चोला चढ़ाया गया और चांदी की पोशाक धारण करवाने के साथ ही श्रृंगार किया गया. छप्पन भोग और फल सब्जियों की झांकी सजाई गई. शहर के प्रमुख मंदिरों के संत-महंतों ने पवनपुत्र की आरती की, अंत में सम्मान कार्यक्रम हुआ. नरवर आश्रम सेवा समिति खोले के हनुमानजी प्रन्यास की ओर से सन्तों का स्वागत किया. इस वर्ष अन्नकूट का आकर्षण रहा 41 तरह के ड्रायफ्रूट से बनी 21 किलो वजनी माला, जो बेंगलूरु से विशेष रूप से मंगवाई गई थी. इसके अलावा 800 किलो देशी-विदेशी फूलों से मंदिर और आसपास के 61 देवालयों का श्रृंगार किया गया. लक्ष्मण डूंगरी के शिखर पर श्रीराम, हनुमानजी, अन्नपूर्णा, गायत्री और वैष्णोमाता के साथ द्वादश ज्योतिर्लिंगों की झांकियां सजीं, जो भक्तों के आकर्षण का केंद्र बनी रहीं. शनिवार रात से ही 41 भट्टियों पर प्रसादी तैयार करने का कार्य शुरू हो गया था. 13 खण्डों में अलग-अलग भोजन ग्रहण की व्यवस्थाएं की गईं.

बहरहाल, खोले के हनुमानजी मंदिर में हुआ लक्खी अन्नकूट महोत्सव न सिर्फ़ भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक बना, बल्कि साम्प्रदायिक सौहार्द और सामाजिक एकता का संदेश भी दे गया. लाखों श्रद्धालुओं ने एक ही पंगत में बैठकर प्रसादी ग्रहण की, वहीं 41 तरह के ड्रायफ्रूट्स की माला और 800 किलो फूलों से सजे श्रृंगार ने भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

