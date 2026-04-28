/181 हेल्पलाइन का ‘रियलिटी चेक’! मुख्य सचिव–DGP ने खुद उठाया फोन, सुनी शिकायत

181 Helpline Rajasthan: सरकारी दफ्तरों में फाइलों के ढेर और शिकायतों की लंबी कतार की छवि के बीच कुछ अलग देखने को मिला. प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी खुद हेल्पलाइन पर पहुंच गए, फोन उठाया, शिकायत सुनी और मौके पर ही सिस्टम की परख कर डाली. मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास और पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने सचिवालय स्थित ‘राजस्थान संपर्क 181’ केंद्र का औचक निरीक्षण किया. यहां सिर्फ औपचारिक दौरा नहीं हुआ, बल्कि एक केस को लाइव सुनकर उसकी पूरी प्रक्रिया की जांच की गई यानी शिकायत दर्ज होने से लेकर उसके समाधान तक.

देश में सबसे बेहतर सिस्टम

निरीक्षण के बाद मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास ने साफ शब्दों में कहा कि ‘राजस्थान संपर्क’ सिर्फ एक पोर्टल नहीं, बल्कि भरोसे का सिस्टम बन चुका है. उन्होंने इसे देश की सर्वश्रेष्ठ शिकायत निवारण व्यवस्था बताया. उनका कहना था कि पारदर्शी प्रक्रिया और तुरंत फीडबैक से आम लोगों का विश्वास मजबूत हुआ है.

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डीजीपी बोले-आई ओपनर एक्सपीरियंस

पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा के लिए यह दौरा किसी ‘आई-ओपनर’ से कम नहीं रहा. उन्होंने खुद एक शिकायत की लाइव सुनवाई की और पाया कि सिस्टम जमीनी स्तर पर कैसे काम कर रहा है. उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि हर शिकायत का सही वर्गीकरण हो, ताकि उसका समय पर और सही समाधान मिल सके.

एक शिकायत ने खोल दी तस्वीर

निरीक्षण के दौरान फागी क्षेत्र के एक मामले पर खास ध्यान दिया गया, जहां एफआईआर दर्ज न होने की शिकायत आई थी. जांच में सामने आया कि उसी दिन मामला दर्ज कर लिया गया था और जांच जारी है. इससे यह भी साफ हुआ कि कई बार शिकायत और जमीनी कार्रवाई के बीच कम्युनिकेशन गैप भी चुनौती बनता है.

95% शिकायतों का समाधान-सिस्टम पर मुहर

आंकड़े भी इस सिस्टम की ताकत बयां करते हैं. पिछले एक साल में पुलिस से जुड़े 1.60 लाख से ज्यादा मामलों में करीब 95% का निस्तारण हो चुका है. जो किसी भी सरकारी तंत्र के लिए बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है. सरकार अब शिकायतों को सिर्फ ‘रजिस्टर’ नहीं करना चाहती, बल्कि उनका असरदार समाधान दिखाना चाहती है. और जब बड़े अफसर खुद फोन उठाकर जनता की आवाज सुनें, तो सिस्टम पर भरोसा बढ़ना तय है.