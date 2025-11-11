Jaipur News: राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में सोमवार के दिन सुबह से रात तक ‘धमाकों’ की गूंज सुनाई दी. जहां सुबह की शुरुआत कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज मीटिंग से हुई और रात होते-होते प्रशासनिक गलियारों में हर ओर सिर्फ एक ही चर्चा मुख्य सचिव सुधांश पंत का दिल्ली ट्रांसफर. सुबह सचिवालय में मुख्य सचिव सुधांश पंत ने अधिकारियों से सख्त लहजे में कहा था अपना आचरण सुधारिए… जल्द ही बड़ा धमाका होगा.

बैठक में मौजूद अधिकारी नहीं समझ पाए बात

बैठक में मौजूद अधिकारी उस वक्त समझ नहीं पाए कि पंत आखिर किस धमाके की बात कर रहे हैं. लेकिन दिन ढलते-ढलते उनकी कही बात भविष्यवाणी बन गई. पहला धमाका शाम के वक्त हुआ. जब एक वरिष्ठ महिला आईएएस ने अपने ही आईएएस पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और दूसरा ‘धमाका’ रात को मुख्य सचिव सुधांश पंत का दिल्ली तबादला आदेश जारी हो गया. केंद्र सरकार ने देर रात आदेश जारी करते हुए पंत को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में सचिव पद पर नियुक्त किया.

1 साल 10 महीने पहले बने थे मुख्य सचिव

एक साल दस माह पहले यानी 1 जनवरी 2024 को पंत को केंद्र से भेजकर राजस्थान का मुख्य सचिव बनाया गया था, लेकिन अब वे फिर दिल्ली लौट रहे हैं. अब प्रशासनिक हल्कों में सवालों की बौछार क्या सुबह कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज बैठक में पंत ने अपने ही तबादले का संकेत दिया था? क्या उन्हें पहले से अंदेशा था कि धमाका उनके ही नाम से जुड़ने वाला है? राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में ऐसे उदाहरण पहले भी रहे हैं राजीव महर्षि भी मुख्य सचिव पद से सीधे दिल्ली चले गए थे, वहीं 2013 में सीके मैथ्यू को सीएस पद से हटाकर RSRTC चेयरमैन बनाया गया था. अब सबकी नजरें इस पर हैं कि राजस्थान का नया चीफ सेकेट्री कौन होगा?

