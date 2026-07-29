/अचानक एक्शन मोड में मुख्य सचिव! सचिवालय पहुंचते ही पूछा- किसकी कितनी फाइलें अब तक पेंडिंग?

Rajasthan CS V Srinivas: सचिवालय में उस समय हलचल मच गई, जब मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास बिना पूर्व सूचना के अचानक तीन बड़े विभागों के निरीक्षण पर पहुंच गए. उन्होंने राजस्व विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) और कार्मिक विभाग के अलग-अलग अनुभागों का दौरा कर अधिकारियों और कर्मचारियों से सीधे कामकाज की जानकारी ली. इस दौरान लंबित फाइलों, स्टाफ की स्थिति, संसाधनों की उपलब्धता और फाइलों के समय पर निस्तारण को लेकर विस्तार से समीक्षा की गई.

मुख्य सचिव का औचक निरीक्षण

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सिर्फ वरिष्ठ अधिकारियों से ही नहीं, बल्कि सहायक सचिव (AS), उप सचिव (DS) और अनुभाग अधिकारियों से भी सीधे बातचीत की. उन्होंने हर अनुभाग में चल रहे काम, लंबित मामलों और रोजमर्रा की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी ली. निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों में भी काफी हलचल देखने को मिली.

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स्टाफ और संसाधनों का लिया पूरा ब्यौरा

निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने हर अनुभाग में स्वीकृत पदों, कार्यरत कर्मचारियों, खाली पदों और उपलब्ध संसाधनों की जानकारी जुटाई. उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि मौजूदा स्टाफ के साथ काम ठीक से चल रहा है या अतिरिक्त कर्मचारियों की जरूरत महसूस हो रही है. साथ ही सभी विभागों को निर्देश दिए कि इन सभी बिंदुओं की तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार कर जल्द प्रस्तुत की जाए.

लंबित फाइलों पर जताई चिंता

मुख्य सचिव ने राजकाज पोर्टल पर फाइलों के औसत निस्तारण समय और लंबित मामलों की भी समीक्षा की. उन्होंने साफ कहा कि फाइलों को बेवजह लंबित रखना ठीक नहीं है. सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि लंबित प्रकरणों की संख्या कम करें और हर फाइल का तय समय में निस्तारण सुनिश्चित करें, ताकि आम लोगों के काम में देरी न हो.

कार्यालयों को व्यवस्थित रखने के निर्देश

निरीक्षण के दौरान कार्यालयों में रखी अनुपयोगी और कबाड़ सामग्री पर भी ध्यान दिया गया. मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि बेकार सामान का समय पर निस्तारण किया जाए और कार्यालयों को साफ-सुथरा व व्यवस्थित रखा जाए. उनका कहना था कि उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करने से कामकाज की गति भी बढ़ेगी.

वरिष्ठ अधिकारी भी रहे मौजूद

इस निरीक्षण के दौरान प्रमुख सचिव टी. रविकांत, नवीन जैन, कार्मिक सचिव अर्चना सिंह, रजिस्ट्रार मुकेश सिंघल और डिप्टी रजिस्ट्रार पवन गोस्वामी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. सभी अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान विभागीय व्यवस्थाओं की जानकारी मुख्य सचिव को दी.

'सिर्फ कमी बताने से काम नहीं चलेगा'

निरीक्षण के आखिर में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने स्पष्ट कहा कि केवल स्टाफ या संसाधनों की कमी बताने से काम नहीं चलेगा. विभागों को उपलब्ध संसाधनों के साथ बेहतर काम करना होगा. उन्होंने कहा कि फाइलों का समय पर निस्तारण, काम की गति और बेहतर प्रशासन ही सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए.