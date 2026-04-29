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नीट परीक्षा को लेकर हाई अलर्ट! 611 सेंटरों पर 3 मई को सख्त सुरक्षा व्यवस्था

Rajasthan News: प्रदेश में 3 मई को होने वाली नीट परीक्षा की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. मुख्य सचिव ने 611 केंद्रों पर सुरक्षा, परिवहन और सुविधाओं की समीक्षा की. जीरो टोलरेंस नीति लागू रहेगी, पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई होगी. केंद्रों के 300 मीटर दायरे में दुकानें बंद रहेंगी.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDeepak Goyal
Published: Apr 29, 2026, 11:04 PM|Updated: Apr 29, 2026, 11:04 PM
नीट परीक्षा को लेकर हाई अलर्ट! 611 सेंटरों पर 3 मई को सख्त सुरक्षा व्यवस्था
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NEET Exam Rajasthan: प्रदेश में 3 मई को होने वाली नीट परीक्षा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सचिवालय में समीक्षा बैठक कर सुरक्षा, परिवहन और अभ्यर्थियों की सुविधाओं को लेकर सख्त निर्देश दिए. बैठक में 27 जिलों के 611 परीक्षा केंद्रों की व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई. ज्यादा केंद्र वाले जिलों और सीमावर्ती इलाकों पर विशेष फोकस रखा गया है. मुख्य सचिव ने कलेक्टर और एसपी से वर्चुअल माध्यम से बात कर ग्राउंड लेवल तैयारियों का जायजा लिया.

गर्मी को देखते हुए खास इंतजाम
परीक्षा केंद्रों पर छाया, पेयजल और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था अनिवार्य की गई है. साथ ही नजदीकी अस्पतालों में ओआरएस पैकेट और एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

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जीरो टोलरेंस नीति लागू
-नीट परीक्षा पूरी तरह जीरो टोलरेंस नीति के तहत आयोजित होगी.
-परीक्षा केंद्रों पर अनाधिकृत प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.
-पेपर लीक या किसी भी तरह की गड़बड़ी पर तत्काल आपराधिक कार्रवाई होगी.
-सुरक्षा में चूक को गंभीर लापरवाही माना जाएगा.
-सोशल मीडिया पर पेपर से जुड़ी सामग्री साझा करना अपराध माना जाएगा
-परीक्षा खत्म होने से पहले केंद्र छोड़ने की अनुमति नहीं होगी.

300 मीटर दायरे में दुकानें बंद
डीजीपी (लॉ एंड ऑर्डर) संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि परीक्षा केंद्रों के 300 मीटर दायरे में ई-मित्र, फोटो कॉपी और साइबर कैफे बंद रहेंगे. सभी जिलों में निगरानी बढ़ाई गई है.

अभ्यर्थियों को फ्री बस यात्रा
परिवहन विभाग के प्रमुख शासन सचिव भवानी सिंह देथा ने बताया कि परीक्षा के दिन अभ्यर्थियों को रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी. इसके लिए सभी आरटीओ और डीटीओ को निर्देश जारी किए गए हैं. बैठक में उच्च व तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे. प्रशासन का दावा है कि इस बार परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से कराई जाएगी.

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About the Author

SAGAR CHAUDHARY

मैं सागर चौधरी जी राजस्थान न्यूज में सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखता हूं. मुझे डिजिटल मीडिया का डेढ़ साल का अनुभव है. इससे पहले मैं जी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. मैंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है.

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