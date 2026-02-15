अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस पर बड़ा खुलासा, कस्टम की सख्ती से ₹57 करोड़ का राजस्व

Jaipur News: अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कार्यक्रम आज कस्टम मुख्यालय कार्यालय जयपुर में आयोजित किया गया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त सुमित कुमार, विशिष्ट अतिथि अलवर सीजीएसटी आयुक्त सुमित यादव समेत रिटायर्ड अधिकारी, व्यापारी और उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल हुए. कार्यक्रम के दौरान वर्तमान समय में सीमा शुल्क विभाग की बदलती भूमिा पर प्रकाश डाला गया.

अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस पर संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त सुमित कुमार ने कहा कि वर्तमान समय में सीमा शुल्क विभाग केवल आयात शुल्क की वसूली तक सीमित नहीं है, बल्कि सोना-चांदी और मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाकर समाज की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. सुमित कुमार ने सीमा शुल्क अधिकारियों की सतर्कता, समर्पण और उत्कृष्ट कार्य की सराहना की. अलवर सीजीएसटी आयुक्त सुमित यादव ने बताया कि आज सीमा शुल्क विभाग केवल एक नियामक संस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापार को बढावा देने वाली एक महत्वपूर्ण सहायक संस्था के रूप में कार्य कर रही है. विभाग द्वारा वैध व्यापार को सुगम बनाने हेतु त्वरित निकासी, सरल प्रक्रियाएं और पारदर्शी व्यवस्था की जा रही है, साथ ही अवैध गतिविधियों पर सख्त निगरानी भी रखी जा रही है. सीमा शुल्क दिवस कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में

1. अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तस्करी पर कस्टम की सख्ती.

2. सोना-चांदी की तस्करी पर एयरपोर्ट पर गहन निगरानी के साथ कार्रवाई.

3. नशीले पदार्थ पर अंकुश लगाने पर एयरपोर्ट और अंतर्राष्टीय सीमा पर कार्रवाई.

4. कस्टम विभाग की निगरानी से नकली करेंसी और क्रप्टो करेंसी पर रोक पर अहम भूमिका निभा रहा.

अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस पर संबोधित करते हुए कस्टम आयुक्त आरके चंदन ने बताया कि समाज और राष्ट्रीय राजस्व की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए, सीमा शुल्क (निवारक) शाखा द्वारा हाइड्रोपोनिक वीड की जब्ती की गई. वाणिज्यिक धोखाधड़ी से संबंधित मामलों में जोधपुर, उदयपुर और भिवाड़ी में तलाशी कार्यवाही की गई. इन सभी प्रयासों के दौरान लगभग ₹57 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया. कस्टम की कार्रवाई से तस्करी और वित्तीय अनियमितताओं के विरुद्ध विभाग की निरंतर सतर्कता को दर्शाती है. देश-प्रदेश में नशा तस्करी की रोक लगाने के साथ नकली करेंसी पर अंकुश लगाने में भूमिका निभा रहे है.

