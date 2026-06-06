/साइकिलिंग के लिए निकली 16 साल की छात्रा, अगली सुबह अपार्टमेंट के पोर्च में मिला शव

Jaipur News: जयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में एक 16 वर्षीय किशोरी का शव अपार्टमेंट के पोर्च में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. मृतका 12वीं कक्षा की छात्रा थी और उसका शव एक बहुमंजिला अपार्टमेंट के पहले फ्लोर के पोर्च पर मिला. घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी. फिलहाल पुलिस आत्महत्या, हादसा और हत्या समेत सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.

जानकारी के अनुसार किशोरी बुधवार शाम करीब 7:30 बजे घर से साइकिलिंग करने के लिए निकली थी. काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. जब काफी खोजबीन के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला तो रात करीब 10:30 बजे परिजनों ने प्रतापनगर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई. इसके बाद पुलिस और परिजन लड़की की तलाश में जुट गए. इसी बीच अगले दिन उसका शव एक अपार्टमेंट के पहले फ्लोर के पोर्च पर मिला. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और आसपास के क्षेत्र को घेराबंदी कर अपने कब्जे में ले लिया. घटना की जानकारी फैलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौके पर एकत्र हो गए.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि किशोरी की मौत ऊंचाई से गिरने के कारण हुई हो सकती है. हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वह अपार्टमेंट की ऊपरी मंजिल से गिरकर नीचे आई या फिर उसके साथ कोई आपराधिक वारदात हुई. इसी कारण पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है. मृतका के परिजनों ने इस मामले में गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि उनकी बेटी का अपहरण किया गया और बाद में उसकी हत्या कर शव को अपार्टमेंट में फेंक दिया गया. परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने उनके आरोपों को भी जांच के दायरे में शामिल कर लिया है.

घटना की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया. टीम ने घटनास्थल से कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं. साथ ही अपार्टमेंट और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि किशोरी की आखिरी गतिविधियों का पता लगाया जा सके. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल की मॉर्च्यूरी में रखवा दिया है. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पोस्टमॉर्टम के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और तकनीकी जांच के आधार पर ही मौत की असली वजह स्पष्ट हो सकेगी. फिलहाल पूरे मामले की गहनता से जांच जारी है.