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Rajasthan News: दिल्ली-जयपुर हाईवे पर ट्रेलर का कहर, सड़क पार कर रही महिला की दर्दनाक मौत

Rajasthan News: विराटनगर के भाबरू में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर ट्रेलर की टक्कर से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई. मृतका सड़क पार कर रही थी, तभी तेज रफ्तार वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया. पुलिस ने ट्रेलर जब्त कर शव को मोर्चरी में रखवाया है.

Edited byArti PatelReported byAmit kumar yadav
Published: May 09, 2026, 03:10 PM|Updated: May 09, 2026, 03:10 PM
Rajasthan News: दिल्ली-जयपुर हाईवे पर ट्रेलर का कहर, सड़क पार कर रही महिला की दर्दनाक मौत
Image Credit: Bhabru Highway Accident

Bhabru Highway Accident in Jaipur: दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-48) एक बार फिर रक्त रंजित हुआ है. कोटपूतली-बहरोड़ जिले के विराटनगर स्थित भाबरू थाना इलाके में शनिवार को एक भीषण सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियां उजाड़ दीं. तेज रफ्तार का जुनून एक बेगुनाह महिला की मौत का सबब बन गया, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश की लहर दौड़ गई है.

सड़क पार करते समय काल बना ट्रेलर
प्राप्त जानकारी के अनुसार, हादसा भाबरू थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भाबरू पुलिया के पास हुआ. मृतका की पहचान भाबरू गांव की निवासी फूली देवी के रूप में हुई है. चश्मदीदों ने बताया कि फूली देवी अपने किसी घरेलू कार्य से हाईवे पार करने की कोशिश कर रही थीं. इसी दौरान जयपुर से दिल्ली की ओर जा रहे एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार ट्रेलर ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी.टक्कर इतनी भीषण थी कि महिला उछलकर काफी दूर जाकर गिरी और मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया. हादसे के बाद चालक मौके से ट्रेलर छोड़कर फरार होने की कोशिश करने लगा, लेकिन स्थानीय लोगों की सक्रियता और तुरंत पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला.

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हाईवे पर लगा लंबा जाम, ग्रामीणों में भारी आक्रोश
दुर्घटना के तुरंत बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण और राहगीर मौके पर एकत्रित हो गए. हादसे के बाद हाईवे पर चीख-पुकार मच गई और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. स्थानीय ग्रामीणों ने हाईवे पर सुरक्षा इंतजामों और ओवरस्पीडिंग को लेकर कड़ा विरोध जताया. करीब आधे घंटे तक हाईवे पर यातायात पूरी तरह बाधित रहा, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा.

पुलिस की त्वरित कार्रवाई
घटना की सूचना मिलते ही भाबरू थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझा-बुझाकर शांत कराया और यातायात सुचारू करने के प्रयास शुरू किए. पुलिस ने दुर्घटना कारित करने वाले ट्रेलर को कब्जे में लेकर जब्त कर लिया है. चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया जा रहा है. पुलिस ने मृतका के शव को घटनास्थल से उठाकर नजदीकी राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. परिजनों को सूचित कर दिया गया है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा.

सुरक्षा पर सवाल
दिल्ली-जयपुर हाईवे पर आए दिन होने वाले इन हादसों ने एक बार फिर हाईवे सुरक्षा और स्थानीय क्रॉसिंग पॉइंट्स पर सवाल खड़े कर दिए हैं. भाबरू पुलिया जैसे व्यस्त इलाकों में अक्सर पैदल चलने वालों को जान जोखिम में डालकर सड़क पार करनी पड़ती है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और ट्रेलर चालक की तलाश जारी है.

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About the Author

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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