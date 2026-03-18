राजस्थान में परिसीमन ने बाद जयपुर में बढ़ सकती हैं इतनी सीटें?

Rajasthan Parisiman 2026: राजस्थान विधानसभा में स्पीकर वासुदेव देवनानी ने जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन में 70 सीटें बढ़ने का दावा किया था. ऐसे में अगर परिसीमन होता है, तो राजधानी जयपुर की सीटों में बदलाव हो सकता है.
Trending Photos
Rajasthan Parisiman 2026: राजस्थान विधानसभा में 200 से अब 270 सीटें हो सकती है. विधानसभा में स्पीकर वासुदेव देवनानी ने जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन में 70 सीटें बढ़ने का दावा किया था. हालांकि सीटों को लेकर कोई भी बदलाव परिसीमन आयोग के द्वारा तय किया जाता है. लेकिन अगर संभावना की बात करें तो राजधानी जयपुर की सीटों में बदलाव हो सकता है.
परिसीमन में कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक प्रभावित हो सकता है. शहरी आबादी बढ़ने से जयादा सीटें शहरों में बढ़ सकती हैं. कांग्रेस का मजबूत जनाधार गांवों में माना जाता है. ऐसे में अगले चुनाव में कांग्रेस के लिए कई मोर्चों पर चुनौतियां बढ़ सकती हैं.
बढ़ सकती हैं 7 सीटें
चौंमू आमेर बस्सी की सीमाओं में भी बदलाव देखा जा सकता है. बगरू-फुलेरा का क्षेत्र भी बदल सकता है. ऐसे में जयपुर में आधा दर्जन सीटें बढ़ सकती हैं. जयपुर में कम से कम 7 सीट बढ़ सकती हैं.
मौजूदा सीटों का विभाजन
शहर के भीतर जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक हो चुका है, जिससे मौजूदा सीटों का विभाजन हो सकता है. सांगानेर वर्तमान में राजस्थान की सबसे बड़ी सीटों में से एक है, जहां से 'मानसरोवर' या 'मुहाना' के नाम से एक नई शहरी सीट बन सकती हैं.
वहीं, झोटवाड़ा क्षेत्र में ज्यादा आबादी बढ़ी है, जहां 'वैशाली नगर' या 'बिंदायका' को अलग कर एक नई सीट बनाई जा सकती है. विद्याधर नगर से 'मुरलीपुरा' क्षेत्र को अलग कर एक स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र बनाने की संभावना है.
बगरू और दूदू के बीच अजमेर रोड पर बढ़ती कॉलोनियों के कारण 'भांकरोटा' या 'दहमी कलां' के आसपास एक नई सीट बन सकती है. आमेर और जालसू दिल्ली रोड पर बढ़ते दबाव को देखते हुए 'अचरोल' या 'जालसू' को नई सीट बनाया जा सकता है. चाकसू और शिवदासपुरा रिंग रोड और टोंक रोड के विकास को देखते हुए 'शिवदासपुरा' को भी एक नई सीट घोषित किया जा सकता है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!