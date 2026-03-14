Rajasthan: राजस्थान में बढ़ी इंडेक्शन की मांग, डबल रेट में खरीदने को मजबूर हुए लोग

Rajasthan News: मिडिल ईस्ट वॉर के चलते देश-प्रदेश में गैस की किल्लत बढ़ने से लोगों में हाहाकार मचा हुआ है. गैस किल्लत में वैकल्पिक इंडेक्शन की ओर लोगों का रुख बढ़ा. बाजार में इंडेक्शन की मांग बढ़ने से लोगों को इंडेक्शन की खरीददारी करने पहुंचे रहे हैं.

वहीं, बाजार में पर्याप्त मात्रा में इंडेक्शन नहीं होने आर्डर बुक किए जा रहे हैं. बाजार में मनमाने रूप से इंडेक्शन की रेट वसूली जा रही हैं. जरूरत है सरकार को इंडेक्शन पर मनमानी रेट पर अंकुश लगाएं.

डबल रेट में मिल रहे इंडेक्शन

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मिडिल ईस्ट वॉर के चलते गैस की किल्लत देखी जा रही है. वहीं, लोग वैकल्पिक तौर पर इंडेक्शन की खरीददारी कर रहे हैं. अचानक इंडेक्शन की खरीददारी बढ़ने से बाजार में इंडेक्शन की रेट भी डबल हो गई हैं.

खरीददारों का कहना है पहले से ही गैस किल्लत से परेशान है. वहीं, बाजार में इंडेक्शन की रेट डबल कर दी गई. मजबूरी में खरीददारी करनी पड़ रही है. खरीददार महिला का कहना है कि गैस बुकिंग हो रही लेकिन एलपीजी गैस नहीं मिल रहा. ऐसे में घर में खाना बनाने के लिए एक ही विकल्प बचा है, वह भी बाजार में डबल रेट में बेचे जा रहे है, जहां पहले 1500 से 2000 रुपये में मिलने वाले इंडेक्शन अब 4 से 5 हजार रुपये में मिल रहे हैं. जरूरत है सरकार को मनमाने रेट पर अंकुश लगाने की.

मुख्य बातें

1. मिडिल ईस्ट वॉर, गैस की किल्लत

2. बाजार में इंडेक्शन की खरीददारी बढ़ी

3. बाजार में मनमानी डबल रेट में इंडेक्शन बेचे जा रहे

4. इंडेक्शन के आर्डर से कंपनियों में तैयार करवाया जा रहे

5. घरों में बिजली की खपत बढ़ेगी, तो बिल भी बढ़ेगा

एक दुकान से 100 से ज्यादा इंडेक्शन की बिक्री

व्यापारियों को कहना है कि इंडेक्शन की मांग बढ़ने से पहले प्रतिदिन एक-दो ही बिकते थे अब रोजाना एक दुकान से 100 से ज्यादा इंडेक्शन की बिक्री हो रही है. जयपुर में एक दिन कितने इंडेक्शन बिक रहे आंकड़ा देना मुश्किल है क्योंकि अलग-अलग कंपनियों के इंडेक्शन होने से तय नहीं किया जा सकता है.

घरेलू इंडेक्शन की बिक्री होने से बिजली की खपत भी बढ़ेगी. ग्राहकों का कहना है कि कुल मिलकार यह सब भार आमजन पर पड़ने वाला है. सरकार ने तो पहले ही गैस की कीमतें बढ़ा दी, जहां सरकार को इस संकट में आमजन को राहत देने की बजाएं कीमत बढ़ाकर आमजन को मारने का काम कर रही है.

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