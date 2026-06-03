/भैराणा पर सियासी बवाल! मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का बेनीवाल पर बड़ा हमला, बैरवा ने दी खुली चुनौती

Bhairana Dham Protest: भैराणा धाम पर सियासत बरकरार है. भजनलाल सरकार के मंत्री मामले को शांत करने सोमवार को भैराणा धाम पहुंचे थे. सकारात्मक माहौल में संतों के साथ मंत्रियों की वार्ता भी हुई. मंत्रियों ने जी मीडिया से खास बातचीत में भैराणा का मामला जल्द सुलझने का दावा किया है. इस बीच मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने हनुमान बेनीवाल पर हमला बोला है, तो जमीनों की सौदेबाजी को लेकर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने भी सफाई दी है.

बेनीवाल पर भड़के मंत्री कन्हैयालाल चौधरी

भैराणा आंदोलन में हनुमान बेनीवाल की भूमिका पर मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने गंभीर सवाल खड़े किए. कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि संतों और सरकार के बीच बातचीत चल ही रही थी कि बीच में माहौल को खराब करने के लिए हनुमान बेनीवाल कूद पड़े. उन्होंने युवाओं को भड़काया और मामले के शांतिपूर्ण समाधान में बाधा बन गए. कन्हैयालाल चौधरी ने चुनौती दी कि अगर हनुमान बेनीवाल खुद को इतना ही लोकप्रिय समझते हैं, तो उन्हें मालपुरा में चुनाव लड़ने आना चाहिए या अपना प्रत्याशी उतारकर मालपुरा में अपनी लोकप्रियता साबित करनी चाहिए. लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है. उन्हें मालपुरा में भी अपना भाग्य आजमा लेना चाहिए.

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संतों ने मंत्रियों से की मांग

कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि संत रोजगार के विरोध में नहीं हैं. सरकार हर हाल में भैराणा के पवित्र समाधि स्थल से किसी भी सूरत में छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी. प्रकृति के संरक्षण और जन आस्था के धाम पर किसी भी तरह की चोट नहीं होगी. सरकार यहां बेहतरीन पैनोरमा बनाकर दादूवाणी को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास करेगी. साथ ही, इस धाम के ऐतिहासिक महत्व से भी देश-प्रदेश के श्रद्धालू रूबरू हो सकेंगे.

प्रेमचंद बैरवा ने जमीनों के सौदों से किया इंकार

इधर, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने भैराणा धाम के पास जमीन खरीदने के आरोपों को सिरे से खारिज किया. बैरवा ने कहा, "मैंने एक इंच जमीन भी भैराणा के आसपास नहीं खरीदी. विरोधी मेरी छवि खराब करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं. जिनकी जमीनें हैं, उसका सच जनता जानती है. जमीनों की जांच होगी, तब सच्चाई पता चलेगी कि भैराणा धाम के पास किसने जमीनों का खेल खेला है."

बैरवा ने जल्द समाधान की जताई उम्मीद

डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस के राज में रीको के लिए ये जमीन अलॉट हुई थी. भजनलाल सरकार में जब राइजिंग राजस्थान के एमओयू हुए, तब कई कंपनियों ने यहां जमीन लेने में रुचि दिखाई. कई कंपनियों को जमीन अलॉट भी हुई. जब यहां कंपनियों ने काम शुरू किया, तो संतों ने विरोध किया. तब तक थोड़ी देर हो चुकी थी. हनुमान बेनीवाल जैसे नेताओं ने मामले को भड़काने की कोशिश की. संतों के मंच पर अभद्र भाषाएं बोली गईं, पर अब मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, सुमित गोदारा और जवाहर बेढ़म के दौरे के बाद अधिकांश मांगों पर सहमति बन गई है. उन्होंने जल्द मामले के समाधान के संकेत दिए. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि सरकार भैराणा धाम की पवित्रता को बरकरार रखेगी. संत विकास के विरोधी नहीं हैं. उनसे सकारात्मक माहौल में चर्चा हुई है.

बहरहाल, भैराणा धाम पर संत और सरकार के बीच जमी बर्फ पिघलने लगी है. अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बनने की खबर है, पर जब तक संतों और सरकार का साझा बयान सामने नहीं आता, तब तक मामले के सुलझने के बारे में कोई पुख्ता दावा नहीं किया जा सकता. पर इस पवित्र धाम पर हुई सियासत ने दादूपंथ के श्रद्धालुओं को झकझोर कर रख दिया है. अब सरकार विकास के साथ इसकी पवित्रता को बरकरार रखने के समाधान का फॉर्मूला निकालेगी. इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं.