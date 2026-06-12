/दीया कुमारी की बड़ी बैठक! सचिवालय में 15 प्रोजेक्ट्स की रिव्यू, पर्यटन को नई रफ्तार देने के निर्देश

Deputy CM Diya Kumari: उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने आज सचिवालय में पर्यटन, कला एवं संस्कृति तथा पुरातत्व विभाग की चल रही 15 प्रमुख परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की. बैठक में पर्यटन आयुक्त रुक्मणि रियाड़, उप शासन सचिव (कला एवं संस्कृति, पुरातत्व) अनुपम कायल और अतिरिक्त निदेशक (पर्यटन) आनंद त्रिपाठी मौजूद रहे. बैठक का मुख्य फोकस सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और काम में तेजी लाने पर रहा.

इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि सभी योजनाओं को तय समय सीमा में पूरा किया जाए. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर देरी नहीं होनी चाहिए और काम की नियमित मॉनिटरिंग की जाए. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य राजस्थान को पर्यटन के क्षेत्र में वैश्विक पहचान दिलाना है, इसलिए “राइजिंग राजस्थान” के तहत हुए एमओयू पर तेजी से ग्राउंड ब्रेकिंग की जाए.

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दीया कुमारी ने यह भी जोर दीया कि पर्यटन से जुड़े विकास कार्य सिर्फ कागजों में नहीं रहेंगे, बल्कि उन्हें जमीन पर तेजी से लागू करना जरूरी है. उन्होंने कहा कि हर परियोजना का असर सीधे आम लोगों और पर्यटकों तक पहुंचना चाहिए, तभी इसका सही फायदा मिलेगा.

बैठक में पर्यटन आयुक्त रुक्मणि रियाड़ ने विभाग की अब तक की प्रगति की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि राजस्थान पर्यटन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं. इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म, हेरिटेज संरक्षण और आधारभूत ढांचे से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं.

उन्होंने पुष्कर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, आमेर लाइट एंड साउंड शो, टूरिज्म ऐप, महाराणा प्रताप सर्किट, वॉल्ड सिटी टूरिज्म सेंटर, क्रिएटिव कैंपेन, वार म्यूजियम (झुंझुनूं), जयपुर 300 वर्ष पहल और RTDC प्रॉपर्टीज से जुड़ी अपडेट भी साझा की. साथ ही आमेर मास्टर प्लान फेज-1 और फेज-2 की स्थिति पर भी चर्चा हुई.

इसके अलावा उप शासन सचिव अनुपम कायल ने अल्बर्ट हॉल विकास कार्य और शिल्पग्राम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की प्रगति से उप मुख्यमंत्री को अवगत कराया. उन्होंने बताया कि इन दोनों परियोजनाओं पर काम आगे बढ़ रहा है और जल्द ही इनके परिणाम जमीन पर दिखाई देंगे. बैठक में साफ संदेश दीया गया कि राजस्थान के पर्यटन ढांचे को मजबूत करने के लिए सभी विभाग मिलकर तेजी से काम करें और तय समय में परियोजनाओं को पूरा करें.