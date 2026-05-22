/डीजल महंगा हुआ तो क्या बढ़ेगा रोडवेज बस किराया? डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने दिया बड़ा जवाब

Rajasthan Roadways: डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने आज परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग और राजस्थान रोडवेज की विभागीय समीक्षा बैठक ली. पहले परिवहन विभाग की बैठक ली, इसके बाद रोडवेज की समीक्षा बैठक ली गई. बैठक में ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत हुए एमओयू की प्रगति, बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन, सड़क सुरक्षा से जुड़े विषयों, परिवहन सेवाओं की सुगमता तथा विभागीय कार्यों की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई. डिप्टी सीएम ने परिवहन विभाग के कामकाज को बेहतर और आमजन के लिए सुगम बनाने के निर्देश दिए. उन्होंने अधिकारियों को सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने, परिवहन सेवाओं को सुलभ एवं जनहितकारी बनाने, नए बस स्टैंड की स्थापना, मौजूदा बस स्टैंडों की मरम्मत एवं रखरखाव तथा आमजन को उत्कृष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक निर्देश दिए. सड़क दुर्घटनाएं रोकने की दिशा में परिवहन विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों को लेकर खासतौर पर चर्चा की गई. सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ की ओर से की जा रही जागरुकता गतिविधियों, ट्रॉमा सेंटर्स के रखरखाव और 10 वर्षीय रणनीति को लेकर चर्चा की गई. बैठक में परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव भवानी सिंह देथा ने विभिन्न मुद्दों को लेकर अधिकारियों को सजगता से कार्य करने के निर्देश दिए.

नहीं बढ़ेगा रोडवेज बसों का किराया

डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने राजस्थान रोडवेज की समीक्षा बैठक में बजट घोषणा के तहत नई बसों की खरीद के सम्बंध में चर्चा की. रोडवेज प्रशासन पिछले साल की घोषणा की 200 बसें और इस साल की बजट घोषणा की 300 नई बसें खरीदने जा रहा है. वहीं इसके अलावा 300 ईवी बसें भी खरीदने की प्रक्रिया चल रही है. जी मीडिया ने जब उनसे पूछा कि एक तरफ जब पेट्रोलियम कम्पिनयों ने डीजल की दरों में बढ़ोतरी की है. तो क्या राजस्थान रोडवेज की बसों में भी यात्रा करना महंगा हो जाएगा? इस सवाल के जवाब में डिप्टी सीएम बोले कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. यानी कि अभी रोडवेज की बसों के किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी.

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सार्वजनिक परिवहन को अपनाएं प्रदेशवासी

डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने प्रदेशवासियों से सार्वजनिक परिवहन के साधनों का अधिक उपयोग करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि मैं प्रदेशवासियों से आग्रह करना चाहूंगा कि वे बसों, ट्रेनों से ही यात्रा करें. निजी वाहनों का उपयोग कम करें. निजी वाहन डीजल के बजाय ईवी वाहनों को अधिक अपनाएं. बैठक में परिवहन आयुक्त और रोडवेज एमडी पुरुषोत्तम शर्मा ने विभागीय योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया. इस दौरान राज्य में नए बस अड्डों के पीपीपी मॉडल पर विकास को लेकर भी चर्चा की गई. रोडवेज प्रशासन द्वारा गुजरात और यूपी में किए गए अध्ययन के आधार पर तैयार रिपोर्ट की जानकारी भी डिप्टी सीएम को दी गई. बैठक में अपर परिवहन आयुक्त ओमप्रकाश बुनकर, रोडवेज के ईडीए चांदमल वर्मा सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे.