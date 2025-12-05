जयपुर में बाबरी विवाद पर शास्त्री का तीखा जवाब, बोले- वहीं जाकर बोलेंगे… खबर खुद आपके पास चलकर आएगी!

Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय के विवाह समारोह में पहुंचे बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि देश में जहां भी आमंत्रण मिलेगा, वहां गीता का पाठ करेंगे. उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रविरोधी नहीं हैं. सनातन धर्म के लिए काम करते हैं, इसलिए हर प्रदेश में जाते हैं. पश्चिम बंगाल भी उतना ही हमारा है.

विपक्ष के आरोपों पर कि वे सिर्फ चुनावी राज्यों में दिखाई देते हैं, शास्त्री ने कहा कि हमारा किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं है. इसलिए राजनीतिक विपक्ष का प्रश्न ही नहीं उठता. बाकी बात लोगों की अपनी सोच है.

बंगाल में बाबरी मुद्दे से जुड़े प्रश्न पर उन्होंने कहा कि वहां जाकर ही बोलेंगे, खबर अपने आप सामने आ जाएगी. मुस्कराकर बोले कि ये विषय नेताओं के हैं. हम धर्म से जुड़े लोग हैं, हमसे गीता और रामायण के बारे में पूछिए.

जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया ने उनसे पश्चिम बंगाल में होने वाले गीता पाठ कार्यक्रम को लेकर सवाल किए. इसी दौरान साध्वी ऋतंभरा ने टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बयान पर कहा कि यह केवल वोटों की राजनीति है. उन्होंने कहा कि न बाबर स्वीकार्य है और न बाबरी को स्वीकार किया जा सकता है.

उन्होंने कहा कि जिन्होंने हमारे आराध्य श्रीराम के मंदिर को नुकसान पहुंचाया और अपमानित करने की कोशिश की, उनका नाम भी नहीं लिया जाना चाहिए. ऐसे लोगों के नाम पर मस्जिद बनाना बताता है कि वोट बैंक की राजनीति व्यक्ति को कितना नीचे ले जा सकती है. उन्होंने कहा कि भारत की जड़ें बहुत गहरी हैं और ऐसे विवाद इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते.

यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब नवंबर 2024 में हुमायूं कबीर ने अयोध्या की बाबरी मस्जिद जैसी एक छोटी संरचना बनाने का प्रस्ताव रखा. इसके बाद नाम को लेकर मतभेद बढ़े. दिसंबर 2024 में बीजेपी ने मुर्शिदाबाद में राम मंदिर बनाने की बात कही.

25 नवंबर को कबीर ने कहा कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी. 28 नवंबर 2025 को उन्होंने चेतावनी दी कि उन्हें रोकने की कोशिश करने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. उन्होंने कहा कि यदि 100 मुसलमान शहीद होंगे, तो वे 500 लोगों को साथ ले जाएंगे.

7 दिसंबर 2025 को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में गीता जयंती पर सामूहिक गीता पाठ का आयोजन होगा. इसमें 2000 संत और लगभग 5 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है. धीरेंद्र शास्त्री और योग गुरु रामदेव भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे.

