/Rajasthan News: राजस्थान में डिजिटल जनगणना की शुरूआत, CM भजनलाल ने भरा पहला फॉर्म, देना होगा 33 सवालों के जवाब

Rajasthan News: राजस्थान में डिजिटल जनगणना शुरू हो गई है. मुख्यमंत्री ने पोर्टल पर जानकारी भरकर अभियान का आगाज किया. नागरिक 15 मई तक स्वयं-गणना कर सकते हैं, अन्यथा कर्मचारी घर आकर मकान और सुविधाओं से जुड़े 33 सवाल पूछेंगे.
Rajasthan Census 2027: राजस्थान में आज से राष्ट्रीय जनगणना 2027 के प्रथम चरण 'हाउस लिस्टिंग' का औपचारिक आगाज हो गया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में अपना स्वयं-गणना प्रपत्र भरकर इस अभियान की शुरुआत की. इस बार की जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी, जिससे डेटा अधिक सटीक और पारदर्शी मिलने की उम्मीद है.
पहली बार घर बैठे भरें जानकारी
इस जनगणना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पहली बार नागरिकों को अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने का विकल्प दिया गया है.
पोर्टल और समय-सीमा: नागरिक 1 मई से 15 मई 2026 तक [https://se.census.gov.in](https://se.census.gov.in) पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी भर सकते हैं.ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद नागरिकों को एक SE ID मिलेगी. जब प्रगणक घर आएंगे, तब केवल यह आईडी दिखानी होगी, जिससे कागजी कार्रवाई और समय की बचत होगी.
CM की अपील
मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से इस राष्ट्रीय अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया है, ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंच सके.
पूछे जाएंगे 33 सवाल
जो लोग डिजिटल माध्यम का उपयोग नहीं करेंगे, उनके घर जनगणना कर्मचारी पहुंचेंगे. इस 'हाउस लिस्टिंग' चरण के दौरान परिवारों से कुल 33 सवाल पूछे जाएंगे. प्रमुख सवाल इन बिंदुओं पर आधारित होंगे. मकान नंबर, फर्श, दीवार और छत की निर्माण सामग्री, और मालिकाना हक (निजी या किराए का). बुनियादी सुविधाएं जैसे- पीने के पानी का स्रोत, बिजली की उपलब्धता, शौचालय और गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था.रसोई और भोजन में खाना पकाने के लिए ईंधन (LPG/PNG) और परिवार द्वारा मुख्य रूप से उपयोग किया जाने वाला अनाज.डिजिटल साधन जैसे-घर में इंटरनेट, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टीवी के साथ-साथ साइकिल, बाइक या कार की उपलब्धता.
क्यों जरूरी है यह डेटा?
सरकारी अधिकारियों के अनुसार, यह डेटा भविष्य की सामाजिक-आर्थिक नीतियों के निर्माण में रीढ़ की हड्डी साबित होगा. शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और सड़कों जैसी बुनियादी सुविधाओं के सही वितरण और सरकारी योजनाओं की बेहतर मॉनिटरिंग के लिए यह सटीक जानकारी अनिवार्य है.
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