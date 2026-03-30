Rajasthan News: देशभर में दहशत फैलाने वाला आरोपी गिरफ्तार, 1000 से ज्यादा फर्जी धमकी संदेश भेजे

Jaipur News: दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए देशभर में दहशत का पर्याय बने 47 वर्षीय श्रीनिवास लुईस को गिरफ्तार कर लिया है. कर्नाटक के मैसूर में एक किराए के मकान में छिपकर बैठा यह शख्स, केवल एक लैपटॉप और इंटरनेट के जरिए देश की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दे रहा था.

कैसे फैलाया दहशत का जाल?

श्रीनिवास का काम करने का तरीका बेहद शातिर था. उसने किसी एक शहर को नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान को अपना निशाना बनाया.बता दें कि आरोपी ने विभिन्न संस्थानों, हाई कोर्ट्स और सरकारी दफ्तरों को 1000 से ज्यादा फर्जी धमकी भरे ईमेल और मैसेज भेजे. इन संदेशों की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान सहित कई राज्यों की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई थीं. कई घंटों तक तलाशी अभियान चलाए गए, जिससे सरकारी मशीनरी और जनता में भारी तनाव पैदा हुआ. पुलिस की जांच में पुष्टि हुई है कि ये सभी धमकियां होक्स (झूठी) थीं, जिनका मकसद केवल डर का माहौल बनाना और व्यवस्था को पंगु करना था.

पुलिस की कार्रवाई और जांच

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दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने तकनीकी सुरागों का पीछा करते हुए मैसूर में आरोपी के ठिकाने का पता लगाया. बता दें कि पुलिस आरोपी के लैपटॉप और मोबाइल की जांच कर रही है ताकि यह पता चल सके कि वह कौन से सर्वर या वीपीएन (VPN) का इस्तेमाल कर रहा था. वहीं सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या श्रीनिवास अकेले ही इस वन-मैन आर्मी की तरह काम कर रहा था, या वह किसी बड़े गिरोह का मोहरा है? पुलिस अब यह समझने की कोशिश कर रही है कि आरोपी का मकसद केवल सनसनी फैलाना था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश या मानसिक विकार है.

इस गिरफ्तारी ने राहत की सांस दी है, क्योंकि श्रीनिवास की वजह से न केवल सुरक्षा एजेंसियों का कीमती समय बर्बाद हो रहा था, बल्कि आम जनता के मन में भी असुरक्षा की भावना पैदा हो रही थी.

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