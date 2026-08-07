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राजस्थान की सड़कों पर बड़ा बदलाव! हाईवे होंगे डिजिटल, EV चार्जिंग से लेकर स्मार्ट मॉनिटरिंग तक की तैयारी

Rajasthan News: राजस्थान में हाईवे अब स्मार्ट बनने जा रहे हैं. वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 800 किलोमीटर राज्य राजमार्गों को आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा. डिजिटल सिस्टम, EV चार्जिंग, सड़क सुरक्षा और नई मरम्मत तकनीक से सफर होगा ज्यादा सुरक्षित और आसान.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Deepak Goyal
Published:Aug 07, 2026, 06:52 PM IST | Updated:Aug 07, 2026, 06:52 PM IST
राजस्थान की सड़कों पर बड़ा बदलाव! हाईवे होंगे डिजिटल, EV चार्जिंग से लेकर स्मार्ट मॉनिटरिंग तक की तैयारी
Image Credit: AI IMAGE

Jaipur News: राजस्थान में अब सिर्फ नई सड़कें बनाने पर ही जोर नहीं रहेगा, बल्कि पुराने और नए हाईवे को आधुनिक तकनीक से जोड़कर स्मार्ट बनाने की तैयारी शुरू हो गई है. राज्य सरकार वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चल रहे राजस्थान हाईवे मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट (RHMP) के तहत करीब 800 किलोमीटर राज्य राजमार्गों को हाईटेक सुविधाओं से लैस करने जा रही है. इसको लेकर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने अधिकारियों के साथ बैठक कर परियोजना की समीक्षा की और सड़क सुरक्षा व आधुनिक तकनीक के कामों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए.

800 किलोमीटर हाईवे होंगे आधुनिक सुविधाओं से लैस
सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक में 14 प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई. अधिकारियों को कहा गया कि सभी योजनाओं को तय समय पर पूरा किया जाए, ताकि प्रदेश के लोगों को जल्द ही बेहतर और सुरक्षित सड़क नेटवर्क का फायदा मिल सके. सरकार का लक्ष्य है कि राजस्थान के हाईवे सिर्फ आवागमन का साधन न रहें, बल्कि तकनीक से जुड़े आधुनिक मार्ग बनें.

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हाईवे पर आएगी डिजिटल तकनीक, बढ़ेगी सुरक्षा
वर्ल्ड बैंक की ओर से दिए गए प्रेजेंटेशन में बताया गया कि इस प्रोजेक्ट में केवल सड़क चौड़ीकरण या निर्माण का काम नहीं होगा. इसके तहत डिजिटल रोड मैनेजमेंट सिस्टम, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम (ITS), इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, बेहतर लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और सड़क सुरक्षा से जुड़े कई काम किए जाएंगे.

इससे वाहन चालकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में भी मदद मिलेगी. सरकार की योजना है कि आने वाले समय की जरूरतों को देखते हुए राजस्थान में ज्यादा सुरक्षित और तकनीक आधारित सड़कें तैयार की जाएं.

पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनेंगी क्लाइमेट फ्रेंडली सड़कें
परियोजना में जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए क्लाइमेट-रेजिलिएंट सड़कें बनाने की भी योजना है. यानी ऐसी सड़कें तैयार की जाएंगी जो बदलते मौसम और पर्यावरणीय चुनौतियों को ज्यादा बेहतर तरीके से झेल सकें. सरकार का मानना है कि इससे सड़कों की उम्र बढ़ेगी और रखरखाव पर होने वाला खर्च भी कम हो सकता है.

सड़क मरम्मत में नई तकनीक का होगा इस्तेमाल
राजस्थान में सड़कों की मरम्मत के तरीके को भी बदलने की तैयारी चल रही है. राज्य सरकार मॉडिफाइड मिक्स सील सरफेसिंग (MSS Plus) तकनीक को अपनाने की संभावनाएं तलाश रही है. इसको लेकर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सीएसआईआर–सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट (CRRI), नई दिल्ली के विशेषज्ञों के साथ चर्चा की.

MSS Plus तकनीक से मजबूत होंगी सड़कें
सीआरआरआई के मुख्य वैज्ञानिक सतीश पांडेय ने बैठक में इस तकनीक की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि MSS Plus तकनीक डामर वाली सड़कों के रखरखाव के लिए उपयोगी साबित हो सकती है. इससे सड़क की ऊपरी परत ज्यादा समय तक खराब नहीं होगी और मरम्मत का काम भी बेहतर तरीके से हो सकेगा. विशेषज्ञों के अनुसार इस तकनीक से ईंधन की खपत कम होगी और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी. ऐसे में यह पर्यावरण के लिए भी बेहतर विकल्प माना जा रहा है.

राजस्थान के सड़क नेटवर्क को मिलेगी नई पहचान
सरकार का मानना है कि राजस्थान हाईवे मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट से प्रदेश का सड़क नेटवर्क ज्यादा सुरक्षित, मजबूत और आधुनिक बनेगा. आने वाले समय में स्मार्ट तकनीक और बेहतर रखरखाव के जरिए लोगों का सफर आसान बनाने की दिशा में यह बड़ा कदम साबित हो सकता है.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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