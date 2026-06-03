/Rajasthan में जमीन की रजिस्ट्री होगी पूरी तरह डिजिटल, डिजिलॉकर में मिलेंगे दस्तावेज, इस तरह होगा सत्यापन, जानें पूरी डिटेल

Digital Property Registration Rajasthan: राजस्थान में जमीन-जायदाद की खरीद-फरोख्त और रजिस्ट्री से जुड़ी पूरी व्यवस्था अब तेजी से हाईटेक और डिजिटल स्वरूप लेने जा रही है . आने वाले समय में संपत्ति पंजीकरण के अधिकांश कार्य ऑनलाइन होंगे, दस्तावेज सीधे आपके डिजिलॉकर में मिलेंगे और जियो-टैगिंग के जरिए संपत्तियों का सत्यापन किया जाएगा

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग ने इस बड़े 'डिजिटल रोडमैप' की झलक जयपुर के कोएरा भवन में आयोजित स्टेकहोल्डर्स संवाद कार्यक्रम में दिखाई है. इस कार्यक्रम में बिल्डर्स, डेवलपर्स, अधिवक्ताओं और बैंक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और अपने सुझाव साझा किए.

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'एनीवेयर रजिस्ट्रेशन' का विस्तार और AI आधारित सेवाएं

संवाद कार्यक्रम में प्रमुख सचिव (वित्त) वैभव गालरिया और वित्त सचिव कुमार पाल गौतम ने विभाग के आगामी तकनीकी सुधारों के संकेत दिए. विभाग अब 'एनीवेयर रजिस्ट्रेशन' सुविधा का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रहा है. इसके तहत अब मॉर्गेज (गिरवी) से जुड़े दस्तावेजों की रजिस्ट्री भी किसी भी दफ्तर से कराई जा सकेगी, जिससे संबंधित पक्षों को निर्धारित कार्यालयों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी. वित्त सचिव कुमार पाल गौतम ने बताया कि पिछले वर्ष प्रदेश में रिकॉर्ड 19 लाख दस्तावेजों का पंजीकरण हुआ. इस भारी संख्या को देखते हुए विभाग अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित समाधानों और ऑनलाइन साइट रजिस्ट्रेशन पर काम कर रहा है, ताकि निवेशकों और नागरिकों को सरकारी दफ्तर न आना पड़े.

पैन, आधार और जन आधार का होगा ऑनलाइन एकीकरण

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के महानिरीक्षक (IG) स्टांप शरद मेहरा ने तकनीकी ढांचे में होने वाले बड़े बदलावों की विस्तार से जानकारी दी. सुरक्षा और पारदर्शिता को पुख्ता करने के लिए विभाग अब पैन (PAN), आधार (Aadhar), जन आधार और रिप्स (RIPS) पोर्टल का ऑनलाइन एकीकरण कर रहा है. धोखाधड़ी रोकने के लिए बैंकों और आम जनता को पैन वेरिफिकेशन का नि:शुल्क एक्सेस जल्द उपलब्ध कराया जाएगा. रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी होते ही आपके जमीन के डिजिटल दस्तावेज सुरक्षित तरीके से डिजिलॉकर में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे. 'ई-पंजीयन-3' प्रोजेक्ट के तहत अब संपत्तियों की जियो-टैगिंग की जा रही है. वर्तमान में प्रदेश के 39 सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों में इसे लागू किया जा चुका है, जिसका विस्तार जल्द ही राज्य के सभी कार्यालयों में कर दिया जाएगा.

बाजार दरों के अनुरूप होंगी DLC दरें, मिलेगा रेशनलाइजेशन का लाभ

इस कार्यक्रम में रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हितधारकों ने डीएलसी दरों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया. प्रमुख सचिव वित्त ने आश्वस्त किया कि विभाग वास्तविक बाजार दरों और डीएलसी दरों के बीच के अंतर को कम करने के लिए 'डीएलसी रेशनलाइजेशन' पर गंभीरता से काम कर रहा है. इससे संपत्तियों के सही मूल्यांकन और स्टांप ड्यूटी के निर्धारण में पूरी पारदर्शिता आएगी. इसके अतिरिक्त, भविष्य में 'ई-पट्टा' जैसी आधुनिक डिजिटल सेवाएं भी शुरू की जा सकती हैं.

संवाद के दौरान बिल्डर्स और वकीलों ने वर्ष 2004 से पहले के प्रोजेक्ट्स के नियमन में ढील देने और छोटे कस्बों व शहरों में ऑटो म्यूटेशन (नाम परिवर्तन) की लंबित प्रक्रियाओं जैसी व्यावहारिक दिक्कतें भी रखीं, जिस पर अधिकारियों ने अध्ययन कर जल्द सकारात्मक कदम उठाने का भरोसा दिया है.