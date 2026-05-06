/क्या है डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी-2025? जानें सब कुछ

Rajasthan News: राजस्थान में डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी-2025 पर वर्चुअल नॉलेज सेशन का आयोजन किया गया, जिसमें देश-विदेश के 100 से अधिक निवेशक और प्रतिभागी शामिल हुए. प्रतिभागियों को जमीन आवंटन प्रक्रिया की जानकारी दी गई.
Rajasthan News: राजस्थान फाउंडेशन द्वारा रीको के सहयोग से वर्चुअल नॉलेज सीरीज के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया. राजस्थान फाउंडेशन के सभी 26 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैप्टर्स के अध्यक्ष व सदस्य सहित बड़ी संख्या में देश-विदेश में बसें प्रवासी राजस्थानी और निवेशक जुड़े. इस सेशन में रीको की डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी के बारे में आवेदन से लेकर अलॉटमेंट तक की जानकारी दी गई.
उद्योग, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी कार्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और रीको के चेयरमैन शिखर अग्रवाल ने बताया कि राजस्थान में निवेश करने, उद्यमियों के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया को रीको द्वारा पूर्णतया ऑनलाइन, पारदर्शी और आसान कर दिया गया है. रीको के पोर्टल पर निवेशकों द्वारा राज्य में उनके इच्छित स्थानों पर विभिन्न साइज के प्लॉट, जो डायरेक्ट अलॉटमेंट व ऑक्शन के लिए आवेदन किया जा सकता है.
प्लॉट का साईट प्लान और गूगल लोकेशन उपलब्ध
निवेशकों की सुविधा के लिए पोर्टल पर प्रत्येक प्लॉट का साईट प्लान और गूगल लोकेशन भी उपलब्ध है. इस वर्चुअल सेशन में रीको के अधिकारियों द्वारा एक प्रेजेंटेशन दिया गया, जिसमें राजनिवेश पोर्टल के माध्यम से एमओयू के फॉर्म भरने और रीको की वेबसाइट पर भूमि आवंटन हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया का लाइव डेमो दिया गया.
साथ ही डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी के प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई. इस दौरान बताया गया कि इस नीति के तहत राइजिंग राजस्थान के तहत किए गए एमओयू के साथ-साथ नए एमओयू भी राजनिवेश पोर्टल पर 31 दिसंबर-2026 तक किए जा सकेंगे.
1. डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी-2025 पर वर्चुअल नॉलेज सीरीज के चौथे संस्करण.
2. 26 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैप्टर्स के अध्यक्ष व सदस्य सहित बड़ी संख्या में देश-विदेश में बसें प्रवासी राजस्थानी और निवेशक जुड़े.
3. रीको की डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी के बारे में आवेदन से लेकर अलॉटमेंट तक की जानकारी दी गई.
4. रीको द्वारा भूमि आवंटन हेतु ऑनलाइन आवेदन पोर्टल 1 मई से शुरू हुआ, जिस पर 14 मई तक आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे.
5. राइजिंग राजस्थान के तहत हुए एमओयू के साथ-साथ नए एमओयू भी राजनिवेश पोर्टल पर 31 दिसंबर-2026 तक किए जा सकेंगे.
वर्चुअल सेशन का आयोजन
सेशन में राजस्थान फाउंडेशन की आयुक्त डॉ.मनीषा अरोड़ा, ईडी रीको आकाश तोमर, एडवाइज़र इंफ्रा निमिषा गुप्ता ने प्रतिभागियों के द्वारा पूछे गए सवालों का विस्तार से जवाब दिया. एसीएस शिखर अग्रवाल द्वारा 27 अप्रैल-2026 को राजस्थान फाउंडेशन के सभी चैप्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया गया था, जिसमें प्रतिभागियों द्वारा राइजिंग राजस्थान के दौरान किए गए एमओयू में भूमि आवंटन के सम्बन्ध में जानकारी चाही गई थी. इसी के मध्यनजर रीको के द्वारा सभी निवेशकों को भूमि आवंटन की प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए इस वर्चुअल सेशन का आयोजन किया गया.
राजस्थान में निवेश करने, उद्यमियों के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया को रीको (RIICO) द्वारा भूमि आवंटन हेतु ऑनलाइन आवेदन पोर्टल 1 मई से शुरू कर दिया गया है, जिस पर 14 मई तक आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं.
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