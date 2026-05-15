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होमगार्ड फंड पर ‘कुंडली’ मारकर बैठा विभाग! सरकार के आदेश के बाद भी नहीं जमा कराई राशि

Rajasthan News: राजस्थान में होमगार्ड कल्याण निधि को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. वित्त विभाग के आदेश के डेढ़ महीने बाद भी निदेशालय ने राशि राजकोष में जमा नहीं कराई. अब गृह विभाग को रिमाइंडर जारी करना पड़ा है. निधि के गलत उपयोग के आरोप भी लग रहे हैं.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byVishnu Prakash Sharma
Published: May 15, 2026, 04:21 PM|Updated: May 15, 2026, 04:21 PM
होमगार्ड फंड पर ‘कुंडली’ मारकर बैठा विभाग! सरकार के आदेश के बाद भी नहीं जमा कराई राशि
Image Credit: Rajasthan Home Guard Kalyan Nidhi

Rajasthan Home Guard Kalyan Nidhi: प्रदेश में होमगार्डस के कल्याण पर खर्च की जानी वाली निधि पर विभाग 'कुंडली' मार कर बैठ गया है. हालत यह है कि होमगार्ड निदेशालय सरकार के निर्देश नहीं मान रहा है. वित्त विभाग की ओर से दिए गए तय समय से डेढ़ महीना बीतने के बाद भी निदेशालय ने होमगार्ड कल्याण निधि सरकारी खजाने में जमा नहीं कराई है. गृह विभाग की ओर से होमगार्ड महानिदेशक को राशि जमा कराने के लिए रिमाइंडर जारी करना पड़ा है.

राजस्थान में होमगार्ड्स के कल्याण पर खर्च करने के लिए गृह रक्षा कल्याण निधि गठित की हुई है. होमगार्ड के इस वेलफेयर फंड में दस प्रतिशत राशि होमगार्ड स्वयंसेवकों के मानदेय से ली जाती है, वहीं राज्य सरकार की ओर से भी फंड में हर साल एक बड़ी रकम इसमें दी जा रही है. इधर सरकार ने होमगार्ड स्वयंसेवकों के कल्याण के बजाय इस राशि का बड़ा हिस्सा विभाग में स्थायी कर्मचारियों और अधिकारियों के कार्यों पर खर्च करने की शिकायतें मिली. इसके बाद राज्य के वित्त विभाग ने होमगार्ड कल्याण निधि नियम 2022 में बदलाव के निर्देश दिए हैं. इसके लिए अब नए सिरे से गाइड लाइन बना कर सिर्फ होमगार्ड कल्याण पर इस राशि को खर्च करने के लिए कहा गया है.

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वित्त विभाग ने 25 मार्च को पत्र जारी कर इस राशि को लेकर नाराजगी जताई थी. वित्त विभाग ने कहा कि प्रस्तावित नियमों में अन्य विभागों से पदस्थापित अधिकारियों और कर्मचारियों को शामिल करना उचित नहीं है. होमगार्ड वेलफेयर फंड का पैसा अब केवल स्वयंसेवकों पर ही खर्च किया जाए, न कि स्थायी अधिकारियों या कर्मचारियों पर. वित्त विभाग ने यह भी सलाह दी है कि होमगार्ड कल्याणकारी योजनाओं पर होने वाला कुल सालाना खर्च 3 से 4 करोड़ रुपए तक सीमित रखा जाए. वित्त विभाग के निर्देश में सबसे अहम था कि वर्तमान में गृह रक्षा कल्याण निधि में उपलब्ध राशि को 31 मार्च 2026 से पहले राजकोष में जमा कराया जाए. इससे फंड के उपयोग और पारदर्शिता पर सरकार का नियंत्रण और मजबूत होगा.

इधर वित्त विभाग के आदेश और गृह विभाग के 31 मार्च तक होमगार्ड कल्याण निधि राशि राजकोष में जमा कराने के आदेश को लेकर होमगार्ड निदेशालय के कान में जूं तक नहीं रेंगी. नियत तारीख अर्थात 31 मार्च 2026 तो छोड़ो निदेशालय की ओर से डेढ़ महीने बाद भी राशि राजकोष में जमा नहीं कराई गई. इसका नतीजा यह रहा कि 8 मई को गृह विभाग के ग्रुप 7 की ओर से राशि राजकोष में जमा कराने को लेकर रिमाइंडर दिया गया.

इधर निदेशालय के इस तरह कल्याण निधि की राशि राजकोष में जमा नहीं कराने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. होमगार्ड स्वयंसेवकों में चर्चा है कि अफसरों ने होमगार्ड कल्याण के बजाय खुद के कार्यक्रमों पर राशि खर्च कर दी, ऐसे में राशि जमा कराने पर उनका सच बाहर आने की संभावना है. अब देखना यह है कि आखिर निदेशालय कब तक इस राशि को राजकोष में जमा करवाता है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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