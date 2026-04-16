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6 महीने बाद जनसुनवाई में बड़ा ड्रामा! जमीन विवादों की बाढ़, नेताओं में हुई तीखी बहस

Rajasthan News: जयपुर में करीब 6 महीने बाद जिला स्तरीय जनसुनवाई हुई, जिसमें 84 शिकायतें सामने आईं और 10 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया. जमीन, अतिक्रमण, रास्ता विवाद और पेंशन जैसे मुद्दे प्रमुख रहे. जनप्रतिनिधियों के बीच सियासी बयानबाजी भी देखने को मिली.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDeepak Goyal
Published: Apr 16, 2026, 05:58 PM|Updated: Apr 16, 2026, 05:58 PM
6 महीने बाद जनसुनवाई में बड़ा ड्रामा! जमीन विवादों की बाढ़, नेताओं में हुई तीखी बहस
Image Credit: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur Jansunwayi News: जयपुर में करीब 6 महीने बाद जिला स्तरीय जनसुनवाई हुई. जहां एक तरफ आमजन अपनी जमीन, रास्ते, अतिक्रमण और पेंशन जैसी समस्याएं लेकर पहुंचे, तो वहीं सियासत भी खुलकर नजर आई. जिला कलेक्टर सन्देश नायक ने 84 परिवेदनाएं सुनीं और 10 मामलों में मौके पर ही राहत दी. लेकिन सवाल ये है कि क्या बाकी समस्याओं का समाधान भी उतनी ही तेजी से होगा या फिर ये सिर्फ एक औपचारिक कवायद बनकर रह जाएगी. जनसुनवाई के दौरान जनप्रतिनिधियों के बयान भी चर्चा में रहे. विपक्ष ने व्यवस्था पर सवाल उठाए तो सत्ता पक्ष ने पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहराया. यानी जनता की समस्याओं के इस मंच पर समाधान के साथ-साथ सियासी आरोप-प्रत्यारोप भी देखने को मिले.

करीब छह महीने बाद जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन हुआ, लेकिन यह सिर्फ प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं रहा. इसमें सियासी रंग भी खुलकर नजर आया. जिला कलेक्टर सन्देश नायक की अध्यक्षता में हुई इस जनसुनवाई में 84 परिवेदनाएं सामने आईं, जिनमें से 10 मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया. बाकी मामलों को संबंधित विभागों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए गए. जनसुनवाई में राजस्व, जमीन विवाद, अतिक्रमण, रास्ता विवाद, नामांतरण, पेयजल और पेंशन जैसे मुद्दे हावी रहे. खास बात यह रही कि बड़ी संख्या में शिकायतें अतिक्रमण और जमीन से जुड़े विवादों की थीं. जो शहरी विस्तार और प्रशासनिक नियंत्रण की चुनौतियों को उजागर करती हैं. कलेक्टर ने अधिकारियों को मौके पर जाकर समाधान करने और आमजन के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

इस बार जिला स्तरीय जनसुनवाई एवं समाधान कार्यक्रम सिर्फ समस्याओं के समाधान तक सीमित नहीं रही, बल्कि राजनीतिक बयानबाजी का मंच भी बन गई. किशनपोल विधायक अमीन कागजी ने कार्यक्रम को “जीरो नंबर” देते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश में अतिक्रमण की स्थिति गंभीर है और आम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही. उन्होंने कहा कि लोग अपने ही पड़ोस में संपत्ति बेचने तक में परेशान हैं और प्रशासन संवेदनशीलता नहीं दिखा रहा.

इसके उलट, हवामहल विधायक बालमुकुंद आचार्य ने भाजपा सरकार का बचाव करते हुए कहा कि वर्तमान में हर स्तर पर जनसुनवाई की मजबूत व्यवस्था है. ग्राम पंचायत से लेकर मुख्यमंत्री स्तर तक. उन्होंने आरोप लगाया कि अतिक्रमण और रास्ता विवाद जैसे अधिकांश मामले पिछली कांग्रेस सरकार की देन हैं, जिनका समाधान अब किया जा रहा है.

एक ओर प्रशासन आंकड़ों के जरिए त्वरित समाधान का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर जनप्रतिनिधि जमीनी हकीकत पर सवाल उठा रहे हैं. यह स्पष्ट है कि जनसुनवाई अब केवल शिकायत निवारण का माध्यम नहीं, बल्कि राजनीतिक नैरेटिव गढ़ने का भी जरिया बनती जा रही है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के बाद जनसुनवाई को नियमित और प्रभावी बनाने की कोशिशें तेज हुई हैं. लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कार्यक्रम स्थायी समाधान दे पा रहे हैं या फिर केवल तात्कालिक राहत तक सीमित हैं. जयपुर की इस जनसुनवाई ने एक बार फिर दिखा दिया कि जनता की समस्याओं के साथ-साथ राजनीतिक धार भी अब इन मंचों पर तेज होती जा रही है.

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SAGAR CHAUDHARY

मैं सागर चौधरी जी राजस्थान न्यूज में सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखता हूं. मुझे डिजिटल मीडिया का डेढ़ साल का अनुभव है. इससे पहले मैं जी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. मैंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है.

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