घंटियों की गूंज और दीयों की जगमगाहट ने बदली जयपुर की फिजा, दिखा श्रद्धा और भक्ति का अनुपम संगम!

Diwali Celebration In Jaipur: दीपावली के अवसर पर छोटी काशी कहलाने वाले जयपुर में आज सुबह से ही धार्मिक आस्था और श्रद्धा देखने को मिल रही है. शहर के प्राचीन लक्ष्मी मंदिरों में तड़के से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी. श्रद्धालु आराध्या गोविंद देव जी मंदिर से लेकर भगवान श्रीगणेश जी और रामचन्द्रजी मंदिर, मां लक्ष्मी की आराधना कर रहे हैं. चांदी की टकसाल, आगरा रोड, नाहरगढ़ रोड सहित प्रमुख स्थानों पर स्थित प्राचीन लक्ष्मी मंदिरों में सुबह से ही पूजा-अर्चना का दौर जारी रहा. भक्त अपने घरों में दीपावली की पूजा से पहले मंदिरों में जाकर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद ले रहे हैं. मंदिरों में घंटियों की मधुर ध्वनि और वैदिक मंत्रोच्चार से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा. इस अवसर पर मंदिरों को रंग-बिरंगी झालरों, पुष्पों और दीयों से सजाया गया है.

मोतीडूंगरी गणेशजी में अद्वितीय लक्खी श्रृंगार

दीपावली फेस्टिवल की शुरुआत जयपुराइट्स ने प्रथम पूज्य भगवान गणेश के दरबार मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में पूजा-अर्चना से की. सुबह से ही यहां भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा. परंपरा और आस्था के इस संगम में भगवान गणेशजी महाराज का विशेष लक्खी श्रृंगार किया गया.

गणेशजी महाराज को 3 किलो 600 चांदी

इस बार पहली बार दीपावली पर गणेशजी महाराज को 3 किलो 600 ग्राम चांदी से बनी नवीन फिरोज़ा रंग की पोशाक और स्वर्ण मुकुट धारण करवाया गया. इस विशेष पोशाक की खासियत यह रही कि इसके चारों ओर अंगूरी ग्रीन रंग की बॉर्डर उकेरी गई है. कुल 10 लाख रुपए मूल्य की यह पोशाक करीब 30 मीटर कपड़े से तैयार की गई है, जिसका कुल वजन लगभग 8 किलो तक पहुंच गया. इसे बनाने में 20 कारीगरों ने सात महीनों तक मेहनत की.

सुनहरे पार्चे की पोशाक में ठाकुर जी ने दिए अपने भक्तों को दर्शन

परंपरा के अनुसार जयपुरवासियों ने दीपावली की शुरुआत देवदर्शन से की. सुबह श्री गोविंददेवजी मंदिर में जब मंगला झांकी के दर्शन खुले, तो श्रद्धालुओं की भीड़ से मंदिर परिसर “जय जय श्री राधे गोविंद” के जयघोष से गूंज उठा. मंगला झांकी से पहले ठाकुर श्रीजी का अभिषेक किया गया. इसके बाद उन्हें सुनहरे पार्चे की लप्पा पोशाक और विशेष अलंकार श्रृंगार में सजाया गया. लड्डू भोग अर्पित किया गया और जगमोहन में रंगोली की विशेष सजावट ने मंदिर परिसर को दिव्यता से भर दिया. श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने दर्शन के समय में भी वृद्धि की. इस बार दर्शन पट सवा नौ घंटे तक खुले रहे, जो सामान्य दिनों से पौने तीन घंटे अधिक थे. मंगला और धूप झांकी में भक्तों को करीब चार घंटे तक दर्शन का सौभाग्य मिला.

दिवाली पर काले रंग की जरदोजी और मोती वर्क जड़ित पोशाक में दर्शन

चांदपोल बाजार स्थित ठिकाना मंदिर श्रीरामचंद्रजी में भी दर्शनों के लिए सुबह से ही भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया. 15 साल बाद दिवाली पर श्रीठाकुरजी को जरदोजी और मोतियों के वर्क वाली काले रंग की पोशाक धारण करवाई गई. चांदी के वर्क को विशेष रूप से पीसकर प्रभु का तिलक किया गया. ठाकुरजी की वार्डरोब में 5000 से अधिक पोशाकें हैं. भगवान को उत्सव और तिथि अनुसार अलग-अलग पोशाक धारण करवाई जाती है. दिवाली पर काली जरदोजी, शरद पूर्णिमा पर सफेद गोटे की और जन्मोत्सव पर पीले गोटापत्ती से सुसज्जित पोशाक पहनाई जाती हैं.

श्रद्धा के उजास से जगमगाई जयपुर की दीपावली

सुबह-सुबह मंदिरों में उमड़ी भीड़ और पूरे शहर में फैले भक्ति के माहौल ने यह साबित कर दिया कि जयपुर की दीपावली केवल दीयों से नहीं, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और परंपरा के उजास से भी जगमगाती है. जयपुर के कई परिवारों ने दीपावली की शुरुआत मां लक्ष्मी के दर्शन के साथ की, ताकि वर्षभर घर में समृद्धि और सौभाग्य का वास बना रहे.

