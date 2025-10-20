Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

घंटियों की गूंज और दीयों की जगमगाहट ने बदली जयपुर की फिजा, दिखा श्रद्धा और भक्ति का अनुपम संगम!

Rajasthan News: दीपावली पर जयपुर में धार्मिक आस्था का अनोखा संगम देखने को मिला. गोविंददेवजी, मोतीडूंगरी गणेशजी और श्रीरामचंद्रजी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी. गणेशजी को चांदी की 8 किलो वजनी पोशाक धारण करवाई गई, जबकि गोविंददेवजी व रामचंद्रजी का दिव्य श्रृंगार मन मोह गया.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Deepak Goyal
Published: Oct 20, 2025, 07:47 PM IST | Updated: Oct 20, 2025, 07:47 PM IST

Trending Photos

राजस्थान के हवा में फैला जहर! आतिशबाजी से धौलपुर का AQI 250 पार
8 Photos
rajasthan weather

राजस्थान के हवा में फैला जहर! आतिशबाजी से धौलपुर का AQI 250 पार

मां लक्ष्मी के लिए राजस्थान में दिवाली पर बनाई जाती ये खास सब्जी!
7 Photos
Rajasthan news

मां लक्ष्मी के लिए राजस्थान में दिवाली पर बनाई जाती ये खास सब्जी!

क्या आप जानते हैं? दीपावली पर राजस्थान का गुर्जर समाज क्यों करता है छांट भरने की परंपरा!
7 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं? दीपावली पर राजस्थान का गुर्जर समाज क्यों करता है छांट भरने की परंपरा!

दिवाली पर घर पर बनाएं राजस्थानी बाजरा चूरमा लड्डू, जानें आसान की रेसिपी
6 Photos
Rajasthan famous dish

दिवाली पर घर पर बनाएं राजस्थानी बाजरा चूरमा लड्डू, जानें आसान की रेसिपी

घंटियों की गूंज और दीयों की जगमगाहट ने बदली जयपुर की फिजा, दिखा श्रद्धा और भक्ति का अनुपम संगम!

Diwali Celebration In Jaipur: दीपावली के अवसर पर छोटी काशी कहलाने वाले जयपुर में आज सुबह से ही धार्मिक आस्था और श्रद्धा देखने को मिल रही है. शहर के प्राचीन लक्ष्मी मंदिरों में तड़के से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी. श्रद्धालु आराध्या गोविंद देव जी मंदिर से लेकर भगवान श्रीगणेश जी और रामचन्द्रजी मंदिर, मां लक्ष्मी की आराधना कर रहे हैं. चांदी की टकसाल, आगरा रोड, नाहरगढ़ रोड सहित प्रमुख स्थानों पर स्थित प्राचीन लक्ष्मी मंदिरों में सुबह से ही पूजा-अर्चना का दौर जारी रहा. भक्त अपने घरों में दीपावली की पूजा से पहले मंदिरों में जाकर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद ले रहे हैं. मंदिरों में घंटियों की मधुर ध्वनि और वैदिक मंत्रोच्चार से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा. इस अवसर पर मंदिरों को रंग-बिरंगी झालरों, पुष्पों और दीयों से सजाया गया है.

मोतीडूंगरी गणेशजी में अद्वितीय लक्खी श्रृंगार
दीपावली फेस्टिवल की शुरुआत जयपुराइट्स ने प्रथम पूज्य भगवान गणेश के दरबार मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में पूजा-अर्चना से की. सुबह से ही यहां भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा. परंपरा और आस्था के इस संगम में भगवान गणेशजी महाराज का विशेष लक्खी श्रृंगार किया गया.

गणेशजी महाराज को 3 किलो 600 चांदी
इस बार पहली बार दीपावली पर गणेशजी महाराज को 3 किलो 600 ग्राम चांदी से बनी नवीन फिरोज़ा रंग की पोशाक और स्वर्ण मुकुट धारण करवाया गया. इस विशेष पोशाक की खासियत यह रही कि इसके चारों ओर अंगूरी ग्रीन रंग की बॉर्डर उकेरी गई है. कुल 10 लाख रुपए मूल्य की यह पोशाक करीब 30 मीटर कपड़े से तैयार की गई है, जिसका कुल वजन लगभग 8 किलो तक पहुंच गया. इसे बनाने में 20 कारीगरों ने सात महीनों तक मेहनत की.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सुनहरे पार्चे की पोशाक में ठाकुर जी ने दिए अपने भक्तों को दर्शन
परंपरा के अनुसार जयपुरवासियों ने दीपावली की शुरुआत देवदर्शन से की. सुबह श्री गोविंददेवजी मंदिर में जब मंगला झांकी के दर्शन खुले, तो श्रद्धालुओं की भीड़ से मंदिर परिसर “जय जय श्री राधे गोविंद” के जयघोष से गूंज उठा. मंगला झांकी से पहले ठाकुर श्रीजी का अभिषेक किया गया. इसके बाद उन्हें सुनहरे पार्चे की लप्पा पोशाक और विशेष अलंकार श्रृंगार में सजाया गया. लड्डू भोग अर्पित किया गया और जगमोहन में रंगोली की विशेष सजावट ने मंदिर परिसर को दिव्यता से भर दिया. श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने दर्शन के समय में भी वृद्धि की. इस बार दर्शन पट सवा नौ घंटे तक खुले रहे, जो सामान्य दिनों से पौने तीन घंटे अधिक थे. मंगला और धूप झांकी में भक्तों को करीब चार घंटे तक दर्शन का सौभाग्य मिला.

दिवाली पर काले रंग की जरदोजी और मोती वर्क जड़ित पोशाक में दर्शन
चांदपोल बाजार स्थित ठिकाना मंदिर श्रीरामचंद्रजी में भी दर्शनों के लिए सुबह से ही भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया. 15 साल बाद दिवाली पर श्रीठाकुरजी को जरदोजी और मोतियों के वर्क वाली काले रंग की पोशाक धारण करवाई गई. चांदी के वर्क को विशेष रूप से पीसकर प्रभु का तिलक किया गया. ठाकुरजी की वार्डरोब में 5000 से अधिक पोशाकें हैं. भगवान को उत्सव और तिथि अनुसार अलग-अलग पोशाक धारण करवाई जाती है. दिवाली पर काली जरदोजी, शरद पूर्णिमा पर सफेद गोटे की और जन्मोत्सव पर पीले गोटापत्ती से सुसज्जित पोशाक पहनाई जाती हैं.

श्रद्धा के उजास से जगमगाई जयपुर की दीपावली
सुबह-सुबह मंदिरों में उमड़ी भीड़ और पूरे शहर में फैले भक्ति के माहौल ने यह साबित कर दिया कि जयपुर की दीपावली केवल दीयों से नहीं, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और परंपरा के उजास से भी जगमगाती है. जयपुर के कई परिवारों ने दीपावली की शुरुआत मां लक्ष्मी के दर्शन के साथ की, ताकि वर्षभर घर में समृद्धि और सौभाग्य का वास बना रहे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news