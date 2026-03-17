डिप्टी CM दीया कुमारी ने की उच्चस्तरीय बैठक, विद्याधर नगर के विकास कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश

Rajasthan News: जयपुर के विद्याधर नगर क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से दीया कुमारी ने वीकेआई एसोसिएशन भवन में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक में जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम ग्रेटर, एनएचएआई, रीको, पीडब्ल्यूडी, जलदाय विभाग, स्वास्थ्य विभाग, मेट्रो, शिक्षा, वन विभाग और पुलिस-यातायात विभाग की प्रगति और योजनाओं पर चर्चा हुई.

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने क्षेत्र में सड़क निर्माण, पेयजल आपूर्ति, सफाई व्यवस्था, ट्रैफिक मैनेजमेंट और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आमजन से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए और विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

शहरी क्षेत्र के रूप में विकसित

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बैठक में तय किया गया कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करें. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उन्हें धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू करना है ताकि विद्याधर नगर क्षेत्र को एक आदर्श और सुव्यवस्थित शहरी क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा सकें.

इन विभागों के अधिकारी मौजूद रहे

वहीं, उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने जयपुर के विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में अंबाबाड़ी सब्जी मंडी, अंबाबाड़ी नाला, अंबाबाड़ी पार्क, स्वर्ण जयंती पार्क और MIC सेंटर का दौरा कर व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया. इस दौरान उनके साथ जेडीसी सिद्धार्थ महाजन, नगर निगम के सीईओ गौरव सैनी समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे.

नागरिकों को स्वच्छ और बेहतर वातावरण मिल सके

निरीक्षण के दौरान उपमुख्यमंत्री ने क्षेत्र की स्वच्छता व्यवस्था, मूलभूत सुविधाओं, यातायात प्रबंधन और नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता का गहन अवलोकन किया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्यों में तेजी लाई जाए. इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्र के सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुए कहा कि पार्कों, सड़कों और सार्वजनिक स्थलों को व्यवस्थित और आकर्षक बनाया जाए, ताकि नागरिकों को स्वच्छ और बेहतर वातावरण मिल सके.

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