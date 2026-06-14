/Rajasthan: डिप्टी CM दिया कुमारी ने विद्याधर नगर में वृक्षारोपण एवं स्वच्छता अभियान का किया शुभारंभ

Rajasthan News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के, विश्वास के और जन कल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया गया. वृक्षारोपण कार्यक्रम में विद्याधर नगर विधानसभा के सभी मंडलों के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की मौजूदगी में सेक्टर 3 में स्थित ग्रीन गार्डन में स्वच्छता अभियान के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया.

इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दीया कुमारी के जयकारों से गुंजयमान कर दीया . कार्यक्रम के दौरान दीया कुमारी ने विधानसभा समेत प्रदेशवासियों से ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण की अपील की. उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने आज विधानसभा क्षेत्र में वृक्षारोपण के साथ स्वच्छता का संदेश देते हुए विधानसभा के 10 प्रबुद्धजनों के घर जाकर शॉल उड़ाकर और नारियल देकर सम्मान किया.

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दीया कुमारी ने विधानसभा क्षेत्र में दो जगहों पर छायादार और फलदार पौधों का पौधारोपण किया. हाल ही में शहीद हुए जवानों के नाम के भी पौधे लगाएं जिससे देशसेवा और राष्ट्रप्रेम की एकता याद दिलाता रहेगा. शहीद हुए जवान वृक्ष के रूप में देश के लोगों को फल-छाया देकर देश सेवा की याद दिलाता रहेगा. उपमुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए स्वच्छता अभियान में भाग लेकर पार्क परिसर में सफाई कर स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता का संदेश दीया .

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने 10 प्रबुद्धजन से मुलाकात कर सम्मानित किया

1.दामोदर अग्रवाल - पूर्व अध्यक्ष आदर्श विद्या मंदिर एवं सेक्टर 3 समिति अध्यक्ष

2.जय भगवान अग्रवाल - पूर्व अध्यक्ष झोटवाड़ा ओर सरना डूंगर इंडस्ट्रिय ओर सदस्य अग्रवाल समाज

3.हीरालाल खंडेलवाल - उद्योगपति एवं समाज सेवी

4.अरुण गुप्ता - अध्यक्ष vki एसोसिएशन

5.राकेश दुसाद - वरिष्ठजन

6.डॉ.श्रीकांत शर्मा - इकाई प्रोफेसर sms hospital

7.विनोद खुटेटा - अध्यक्ष खंडेलवाल समाज मुरलीपुरा

8.दीपक शर्मा - अध्यक्ष गौड विप्र समाज

9.अशोक गुप्ता - retd. Ips

10.बनवारी लाल चेजारा - मीसा बंधी, अपातकाल के समय जेल गए थे

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि पूर्व में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल की तुलना की जाएं तो आज देश विकास की ओर बढ़ रहा है. प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना उसी दिशा में आज देश का हर युवा, व्यक्ति और नेता-अभिनेता इस दिशा में काम कर रहा है. पीएम मोदी के नेतृत्व में हर जाति,धर्म वर्ग की महिलाओं को सशक्त बन रही है. हर क्षेत्र में महिलाओं के सम्मान में 33 प्रतिशत आरक्षण के साथ महिला सशक्त बनी है. देश में अपराध में कमी आई तो वहीं करीब 25 करोड लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं.

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि वृक्षारोपण और स्वच्छता दोनों ही समाज और पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं. उन्होंने नागरिकों से अधिक से अधिक पौधे लगाने और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान ने देशभर में स्वच्छता के प्रति नई चेतना पैदा की है और जनभागीदारी से इसे और मजबूत बनाया जा रहा है. कार्यक्रम के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि, भाजपा कार्यकर्ता, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और क्षेत्रवासी भी मौजूद रहे. सभी ने पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के संकल्प के साथ अभियान में सहभागिता निभाई.

