राजस्थान में घर खरीदने का है सपना सकता है टूट! क्या डीएलसी दरों में 10% बढ़ोतरी आम आदमी की जेब कर देगी खाली?

Rajasthan New DLC Rates: जमीन की कीमतों में बढ़ोतरी की खबर आपने सुनी…लेकिन असली कहानी डीएलसी रेट बढ़ने की नहीं, बल्कि आम आदमी और सरकार के बीच बढ़ते आर्थिक फासले की है. बिना बैठक हुए ही डीएलसी दरें 10 फीसदी बढ़ीं और इसका असर सीधे हर उस जेब पर पड़ा है जो अपने घर या जमीन का सपना देख रही है…जबकि दूसरी तरफ सरकार के खजाने के लिए ये फैसला संजीवनी साबित हो रहा है.

प्रदेश में जमीन की कीमतें एक बार फिर बढ़ गई हैं. पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग ने प्रदेश में कॉमर्शियल, एग्रीकल्चर, रेजिडेंशियल जमीनों की डीएलसी दरों में 10 प्रतिशत का इजाफा कर दिया है. लेकिन इस बार वजह चर्चा में है. जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) की बैठक नहीं हुई और नियमों के तहत 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी अपने आप लागू हो गई. दरअसल नियमों के मुताबिक कलेक्टर की अध्यक्षता में डीएलसी की नियमित बैठकें नहीं होने पर हर साल स्वतः 10% बढ़ोतरी का प्रावधान है. यानी बिना किसी नई समीक्षा या ग्राउंड रियलिटी के आकलन के, जमीन की सरकारी कीमतें बढ़ गईं. इसका सीधा असर उस आम आदमी पर पड़ा है जो सालों की बचत से छोटा सा प्लॉट, मकान या खेती की जमीन खरीदने का सपना देखता है. अब उसे सिर्फ बाजार भाव ही नहीं, बल्कि सरकारी दरों के बढ़ने का डबल दबाव झेलना होगा. इस बार की बढ़ोतरी इसलिए भी खास है क्योंकि डीएलसी दरों की गणना नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) के जरिए करवाई गई है, जिसमें जीआईएस (जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम) टैगिंग का इस्तेमाल हुआ है. इसका सीधा मतलब है कि अब किसी भी लोकेशन की सटीक डीएलसी दर डिजिटल तरीके से चेक की जा सकेगी और मनमानी की गुंजाइश कम होगी.

यूं समझिये DLC बढ़ने का असर

-अगर कोई व्यक्ति जयपुर के जगतपुरा इंदिरा गांधी नगर में 72 ​मीटर का मकान खरीदता है तो 31 मार्च तक रजिस्ट्री करवाने पर 85 हजार 536 रुपए देने पड़ रहे थे. लेकिन 1 अप्रैल से ये 10,478 रुपए बढ़कर अब 96014 रुपए देने पड़ रहे है.

-जगतपुरा इंदिरा गांधी नगर कॉलोनी में आंतरिक सड़कों पर जमीन की आवासीय दर पहले 13500 रुपए प्रति वर्गमीटर थी, जो अब 10 फीसदी बढ़कर 14850 रुपए प्रति वर्गमीटर हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

डीएलसी की दरें बढने से सरकार का खजाना जरूर भरेगा, लेकिन आम आदमी के लिए जमीन खरीदना अब और मुश्किल होता नजर आ रहा है. डीएलसी दरें सरकार के लिए राजस्व का बड़ा स्रोत होती हैं और रजिस्ट्री इसी के आधार पर होती है. 16 माह पहले दिसंबर 2024 में जयपुर जिले में इन दरों में 48 प्रतिशत की बड़ी बढ़ोतरी की गई थी. इस बार भले ही बैठक नहीं हुई, लेकिन नियमों के कारण 10 प्रतिशत की वृद्धि अपने आप लागू हो गई. ऐसे में लगातार बढ़ती दरों ने आम लोगों के लिए प्रॉपर्टी खरीदना चुनौतीपूर्ण बना दिया है. हालांकि सरकार के राजस्व में इससे इजाफा तय माना जा रहा है. 16 माह पहले नई व्यवस्था में हाइवे के आसपास की जमीनों के रेट तय करने का दायरा भी बढ़ा दिया गया था . पहले जहां नेशनल और स्टेट हाइवे से 300 मीटर तक की दूरी तक ही कृषि भूमि की डीएलसी तय होती थी, अब इसे बढ़ाकर 500 मीटर कर दिया गया है. इसके तहत 0-100 मीटर, 101-200 मीटर और 201-500 मीटर की तीन अलग-अलग कैटेगरी में दरें तय की गई हैं. यानी सड़क के जितने करीब जमीन होगी, उसकी कीमत उतनी ज्यादा होगी. साथ ही जिन क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है या जहां नए हाईवे बने हैं, वहां डीएलसी दरों को नए सिरे से तय किया गया है. एक इलाके में कई कॉलोनियों को मिलाकर एक ब्लॉक बनाया गया है, जिससे एक समान दर लागू हो सके और मूल्यांकन में पारदर्शिता बनी रहे.

बहरहाल, इस पूरी तस्वीर में एक संतुलन भी नजर आता है. जहां एक तरफ खरीदार की जेब पर बोझ बढ़ा है, वहीं जमीन मालिकों खासकर किसानों के लिए यह राहत की खबर हो सकती है. सरकारी अधिग्रहण की स्थिति में अब उन्हें ज्यादा मुआवजा मिलेगा, क्योंकि मुआवजा डीएलसी दरों के आधार पर तय होता है. सवाल यही है क्या बढ़ती डीएलसी दरें विकास का संकेत हैं या फिर आम आदमी के सपनों पर बढ़ता आर्थिक दबाव.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-