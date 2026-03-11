जयपुर में एलपीजी को लेकर बड़ा एक्शन! कालाबाजारी और अवैध रीफिलिंग पर प्रशासन सख्त

Jaipur News: जयपुर जिले में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति बाधित नहीं होने दी जाएगी. जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ताओं को घरेलू गैस की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि आमजन को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. कलेक्ट्रेट सभागार में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता और आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता करते हुए कलक्टर सोनी ने कहा कि जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पहले की तरह जारी रहेगी. साथ ही वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों की चिकित्सीय और शैक्षणिक संस्थानों में भी पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं. कलक्टर ने रसद विभाग के अधिकारियों को घरेलू गैस सिलेंडरों के वाणिज्यिक उपयोग, अवैध रीफिलिंग और कालाबाजारी पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

प्रशासन ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों या भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न दें. गैस कंपनियों को भी अपने उपभोक्ताओं तक प्रमाणित जानकारी और जागरूकता संदेश पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं. उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का हेल्पलाइन नंबर 1445 और पुलिस आयुक्तालय जयपुर का 112 नंबर जारी किया गया है, जहां किसी भी शिकायत या सूचना के लिए संपर्क किया जा सकता है.

उल्लेखनीय है कि जयपुर शहर में घरेलू गैस सिलेंडरों की अवैध रीफिलिंग, अवैध उपयोग और भंडारण पर रोक लगाने के लिए प्रशासन द्वारा ‘ऑपरेशन प्रवर्तन – सतर्क नागरिक, सुरक्षित शहर’ अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत नियमित निरीक्षण और प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है. बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर (दक्षिण) युगांतर शर्मा, जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम प्रियव्रत सिंह चारण, जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय संघमित्रा बरड़िया और तीनों प्रमुख गैस कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गैस और पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई को लेकर हुई बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त कर दी हैं. बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी और गैस कंपनियों के प्रमुख भी मौजूद रहे. इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि प्रदेश में गैस और पेट्रोलियम पदार्थों की कोई कमी नहीं है और सप्लाई लगातार जारी रहेगी. बैठक में यह भी तय किया गया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग और तीनों तेल कंपनियां मिलकर वितरण व्यवस्था को सुचारु रखें. मुख्यमंत्री ने डिस्ट्रीब्यूटरों को चेतावनी देते हुए कहा कि कालाबाज़ारी से बचें, वहीं अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अगर कहीं कालाबाज़ारी की शिकायत मिलती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए.

