चंडीगढ़ नहीं राजस्थान का यह शहर है भारत की पहली प्लांड सिटी, NASA और UNESCO की भी मुहर!

Jaipur News: भारत ही नहीं, दुनिया के कई बड़े महानगर कभी घने जंगल हुआ करते थे. वक्त बदलता गया, लोग बसते गए और आबादी बढ़ी तो इन्हीं जगहों पर पहले कस्बे बने, फिर धीरे-धीरे छोटे शहर आकार लेने लगे. विकास की गति तेज हुई तो वही छोटे शहर आगे चलकर वैश्विक पहचान वाले महानगर बन गए. लेकिन हर बड़े शहर के निर्माण के पीछे एक कहानी होती है. प्रकृति के साथ बसे शहरों की तुलना में योजनाबद्ध तरीके से बसाए गए शहर अधिक बेहतर माने जाते हैं. आधुनिक इतिहास में यदि किसी Planned City की शुरुआत देखें, तो इसका श्रेय हिंदू राजा सवाई मान सिंह को दिया जाता है.



सवाई मान सिंह अंबर राज्य के शासक थे. उनकी राजधानी आमेर उस समय तेजी से बढ़ती जनसंख्या और घटते प्राकृतिक संसाधनों की वजह से दबाव झेल रही थी. खासकर पानी की कमी ने प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी. इसी कारण सवाई मान सिंह ने नई राजधानी बसाने का फैसला लिया और वर्ष 1727 में जयपुर की नींव रखी गई.



सवाई मान सिंह कैसी राजधानी का सपना देखते थे, यह भी दिलचस्प कहानी है. आमेर में सबसे बड़ी समस्या पानी और सुविधाओं की कमी थी. राजस्थान जैसी सूखी भूमि में जल संकट हमेशा से चिंता का कारण रहा है. इसलिए नई राजधानी ऐसी हो, जहाँ पर्याप्त पानी मिले, निकासी की बेहतर व्यवस्था हो और लोग चौड़ी, व्यवस्थित सड़कों पर आसानी से आवाजाही कर सकें, यही उनके मन में था. इस सोच को आकार उनके मुख्य सलाहकार और वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य ने दिया.

विद्याधर भट्टाचार्य ने जयपुर के लिए एक सुविचारित नक्शा तैयार किया. उन्होंने यह तय कर दिया कि किस हिस्से में क्या बनेगा और शहर किस दिशा में फैलेगा. इसके बाद शहर का निर्माण उसी रूपरेखा पर शुरू हुआ. यही कारण है कि जयपुर भारत का पहला ऐसा शहर माना जाता है, जिसे पूरी तरह वैज्ञानिक सोच और अर्बन प्लानिंग के आधार पर बसाया गया. जयपुर की सड़कें ग्रिड पैटर्न पर विकसित की गईं, ब्लॉक बराबर आकार में बनाए गए और बाजार, पानी, सुरक्षा व व्यापार जैसी जरूरतों को ध्यान में रखकर पूरा लेआउट तैयार किया गया.

जयपुर की इस अनोखी योजना को दुनिया भर में सराहना मिली. इसी का प्रमाण है कि UNESCO ने शहर की प्लानिंग से जुड़े अभिलेख सुरक्षित रखे हैं, जो अब ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं. UNESCO की वेबसाइट स्पष्ट रूप से बताती है कि जयपुर की स्थापना 1727 में हुई और इसका निर्माण ग्रिड आधारित योजना पर किया गया.

सिर्फ UNESCO ही नहीं, NASA ने भी जयपुर को भारत का पहला Planned City बताने की पुष्टि की है. उसकी रिपोर्ट के अनुसार, जयपुर 18वीं सदी में वैज्ञानिक और संगठित तरीके से बसाई गई पहली भारतीय नगरी थी. इस तरह जयपुर केवल एक शहर नहीं, बल्कि भारत में योजनाबद्ध शहरी विकास का पहला सफल मॉडल माना जाता है, जिसने आधुनिक समय की प्लानिंग की नींव रखी.

