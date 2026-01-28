अब होगा पलायन पर प्रहार! पढ़ें क्या है राजस्थान सरकार का डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल-2026?

Rajasthan Disturbed Areas Bill 2026: दि राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इम्मूवेबल प्रॉपर्टी एंड प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट्स फ्रॉम एविक्शन फ्रॉम प्रिमाइसेज इन डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल, 2026 के जरिए राजस्थान सरकार ने अशांत क्षेत्रों में हो रहे पलायन और संपत्ति के जबरन सौदों पर रोक लगाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. राज्य मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद यह विधेयक विधानसभा के वर्तमान सत्र में पेश किया जाएगा.

पुश्तैनी घर सिर्फ ईंट-पत्थर नहीं होते, वे पीढ़ियों की यादों और विरासत का प्रतीक होते हैं. लेकिन बीते वर्षों में प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बढ़ते जनसंख्या असंतुलन और असुरक्षा के माहौल के कारण स्थायी निवासियों को मजबूरी में अपने घर और दुकानें औने-पौने दामों पर बेचनी पड़ीं. इससे न केवल सामाजिक ताना-बाना प्रभावित हुआ, बल्कि किराएदारों के अधिकार भी खतरे में पड़े.

सरकार का कहना है कि यह विधेयक इसी समस्या की जड़ पर प्रहार करेगा. कानून के तहत किसी क्षेत्र को “अशांत क्षेत्र” घोषित किया जा सकेगा. ऐसे क्षेत्रों में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी अचल संपत्ति का हस्तांतरण अमान्य और शून्य माना जाएगा. यानी खरीद-बिक्री तभी संभव होगी, जब प्रशासन से विधिवत अनुमति ली जाए.

विधेयक में सख्त प्रावधान भी रखे गए हैं. नियमों का उल्लंघन करने पर अपराध गैर-जमानती होगा और दोषी पाए जाने पर तीन से पांच साल तक की जेल और आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है. सरकार का मानना है कि इससे डर या दबाव में कराए जाने वाले सौदों पर प्रभावी रोक लगेगी.

इस कानून से न सिर्फ स्थायी निवासियों की संपत्तियों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी, बल्कि उन परिसरों में रहने वाले किराएदारों के अधिकार भी सुरक्षित होंगे. बिना कारण बेदखली और शोषण जैसी समस्याओं पर अंकुश लगेगा. साथ ही, अशांत क्षेत्रों में सामाजिक संतुलन और सामुदायिक सद्भाव को मजबूत करने में भी यह कानून सहायक साबित होगा.

राज्य सरकार का दावा है कि यह कदम सुशासन की दिशा में है, जहां प्रशासन को जवाबदेह, पारदर्शी और संवेदनशील बनाया जा रहा है. उद्देश्य साफ है कि कोई भी नागरिक डर के साए में अपना घर छोड़ने या बेचने को मजबूर न हो, और राजस्थान की सामाजिक विरासत सुरक्षित रहे.

