जयपुर में कुत्तों का आतंक! BJP पार्षद को बीच सड़क पर काटा, आखिर कब जागेंगे जिम्मेदार?

Jaipur News: जयपुर शहर में आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. शनिवार को मालवीय नगर में आवारा कुत्ते ने बीजेपी के पार्षद गोविंद छीपा को काट लिया. पार्षद ने इस तरह कुत्ते के काटने पर अपने ही नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं. पार्षद छीपा ने कहा कि मेरे साथ ही ऐसा हुआ तो आम आदमी का क्या होता होगा? इस घटना के बाद कोर्ट आदेशों को भी दरकिनार कर दिया?

आज सुबह की है घटना

नगर निगम की कार्यशैली से आमजन तो छोड़िए पार्षद तक पीड़ित है. आज सुबह वार्ड 131 से बीजेपी के पार्षद गोविन्द छीपा, निगम के जेईएन अक्षिता, एसआई और जमादार के साथ वार्ड का दौरा कर रहे थे. वार्ड के मालवीय नगर ए ब्लॉक में सफाई और सड़क मरम्मत का मुद्दा होने पर उसका समाधान करने जा रहे थे. इस दौरान अचानक एक कुत्ते ने पार्षद छीपा को काट लिया. यह सब अचानक हुआ कि छीपा को कुछ समझ में नहीं आया. छीपा के पैर में टखने के पास कुत्ते दातों से घाव हो गए. कुत्ता दूसरी बार उनकी ओर लपका लेकिन पार्षद छीपा के साथ चार पांच लोग साथ होने के कारण वो दुबारा हमला नहीं कर पाया.

बार-बार शिकायत पर नहीं चेता निगम

पार्षद छीपा ने कहा कि मैं निगम अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ आराम से जा रहा था, अंदाजा नहीं था कि कुत्ता एकदम से काट लेगा. मैं खुद पार्षद हूं लेकिन नगर निगम से उम्मीद करना बेकार है. बार- बार लिखकर देने पर भी निगम प्रशासन नहीं चेता, इस पर लगातार घटनाएं हो रही है. मेरे साथ घटना हुई है, मैं पार्षद भी हूं कार्रवाई हो जाए, लेकिन आम आदमी के साथ क्या होता होगा अंदाजा लगाया जा सकता है.

निगम टीम आती है और तुंरत लौट जाती है

इधर घटना के बाद वहां स्थानीय लोगों में खलबली मच गई. पार्षद को इलाज के लिए स्थानीय डिस्पेंसरी ले जाया गया. डिस्पेंसरी से प्राथमिक उपचार के बाद पार्षद को छुट्टी दे दी गई. स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम से कुत्ते पकड़ने की टीम आती तो है, लेकिन फौरी कार्यवाही कर लौट जाती है. डॉग लवर भी कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करते हैं. लोगों का कहना कि आम जनता को कुत्ता काटने पर तो कार्यवाही नहीं होती. लेकिन आज पार्षद को काटा है तो शायद कार्यवाही हो जाए.

कोर्ट आदेश की आड़ में कार्रवाई बंद!

निगम सूत्रों का कहना है कि आवारा कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने सख्त फैसला लेते हुए नगर निकायों को निर्देश जारी किया था. कोर्ट ने नगर निकायों को निर्देश दिया था कि वे शहर की सड़कों से आवारा कुत्तों और अन्य जानवरों को हटायें और यह सुनिश्चित करें कि उन्हें न्यूनतम शारीरिक नुकसान पहुंचे. अदालत ने कहा था कि यदि कोई भी व्यक्ति नगर निकायों को सड़कों/कॉलोनियों/सार्वजनिक रास्तों से आवारा पशुओं को हटाने से रोकता है, तो नगर निगम के अधिकारी/कर्मचारी ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसमें लोक सेवकों को उनके कर्तव्यों का पालन करने से रोकने के लिए FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए थे. हालांकि डॉग लवर के विरोध के बाद कोर्ट ने आदेश विड्रॉ कर लिए थे.

