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गहलोत के इंतजार शास्त्र के बीच डोटासरा-जूली ने निकाला लोकतंत्र बचाने का बिगुल!

Rajasthan News: कांग्रेस का "संगठन बढ़ाओ, लोकतंत्र बचाओ" अभियान भजनलाल सरकार को चुनौती दे रहा है. गहलोत का इंतजार शास्त्र और डोटासरा-जूली का अभियान पार्टी में सियासी लड़ाई तेज कर रहे हैं, जबकि सरकार चुनाव और कानून व्यवस्था पर सफाई देती दिख रही है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByBabulal Dhayal
Published:Mar 31, 2026, 07:56 PM IST | Updated:Mar 31, 2026, 07:56 PM IST

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गहलोत के इंतजार शास्त्र के बीच डोटासरा-जूली ने निकाला लोकतंत्र बचाने का बिगुल!

Jaipur News: कांग्रेस का संगठन बढ़ाओ, लोकतंत्र बचाओ अभियान भजनलाल सरकार को रास नहीं आ रहा है. सरकार के मंत्रियों ने अभियान को कांग्रेस की फूट पर पर्दा डालने की कोशिश करार दिया है. अगले एक महीने कांग्रेस गांव की पगडंडियों से लेकर शहर के चौक-चौराहों तक सरकार को घेरेगी. लोकतंत्र बचाओ और संगठन बढ़ाओ अभियान की गूंज प्रदेश भर में सुनाई देगी. गहलोत के इंतजार शास्त्र के बीच गहलोत, डोटासरा का लोकतंत्र बचाओ, संगठन बढ़ाओ अभियान ने कांग्रेस की अंदरूनी सियासत गर्मा दी है.

भजनलाल सरकार के मंत्रियों ने कांग्रेस के इस अभियान पर तंज कसे हैं. गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कांग्रेस नेताओं पर हमले बोलते हुए कहा, कांग्रेस ने बरसों राज किया, लोकतंत्र की हत्या की, और अब अपनी फूट को छुपाने के लिए प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झौंकने की नीयत से अभियान शुरू कर रही है. उनका ये अभियान फ्लॉप शो साबित होगा. प्रदेश की जनता कांग्रेस के बहकावे में नहीं आएगी.

कांग्रेस भजनलाल सरकार पर नगरीय निकायों और पंचायतीराज चुनाव कराने में टालमटोल के आरोप लगा रही है. इस मुद्दे पर विपक्ष ने सदन से लेकर सड़कों पर कई बार प्रदर्शन किया है, और अब महीने भर का अभियान हाथ में लेकर वह अपने कमजोर संगठन में जान फूंकने की जद्दोजहद कर रही है. एक तरफ अशोक गहलोत इंतजार शास्त्र के जरिए भजनलाल सरकार पर हमलावर हैं, और आए दिन इंतजार शास्त्र के चैप्टर जारी कर खुद को एक बार फिर पार्टी में प्रासंगिक बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं. तो पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा और टीकाराम जूली प्रदेश भर के दौरे कर पार्टी में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने की कवायद में जुटे हैं. जानकारों का मानना है कि जूली-डोटासरा का अभियान गहलोत के इंतजार शास्त्र को सीधी-सीधी चुनौती है. इस बीच सरकार पंचायतीराज चुनावों पर लगातार सफाई देकर कांग्रेस के सियासी मंसूबों पर पानी फेरने में जुटी है. मदन दिलावर ने साफ कहा है कि ओबीसी के आंकड़े आते ही प्रदेश में चुनाव हो जाएंगे.

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बहरहाल, कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए लगातार आंदोलन कर रही है, कभी रसोई गैस की कमी का बहाना कर, तो कभी पंचायतीराज चुनाव और कानून व्यवस्था का हवाला देकर. पर पार्टी में आगे बढ़ने की छटपटाहट नेताओं को न साथ चलने देती है और न ही एकता का संदेश देने देती है. बस दिखावे के रिश्तों के भीतर आगे बढ़ने की ऐसी रेस चल रही है कि कार्यकर्ता नेताओं के भविष्य का आकलन कर अपना समर्पण भाव दिखा रहे हैं. पार्टी के प्रति निष्ठावान कार्यकर्ताओं के लिए यह वक्त किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है.

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