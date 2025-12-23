“अरावली पर हथौड़ा चला रही है बीजेपी!” डोटासरा का BJP सरकार पर बड़ा हमला

Jaipur News: अरावली को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है. डोटासरा ने कहा कि जब से बीजेपी की सरकार केंद्र में बनी है, तब से संवैधानिक संस्थाओं का लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है और केंद्र सरकार माफियाओं के हित में काम कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी अरावली को लूटने का षड्यंत्र कर रही है. अरावली लोगों की आस्था का केंद्र है, लेकिन सरकार अरावली पर हथौड़ा चलाने का प्रयास कर रही है. डोटासरा ने कहा कि 90 प्रतिशत अरावली को खनन माफिया के हवाले करने की कोशिश की जा रही है और अरावली को मिलकर खत्म करने की दिशा में ये लोग आगे बढ़ रहे हैं.

डोटासरा ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के बयान पर भी सवाल उठाए और कहा कि भूपेंद्र यादव कह रहे हैं कि केवल 0.19 प्रतिशत क्षेत्र में ही खनन होगा, लेकिन हकीकत कुछ और है. उन्होंने कहा कि अरावली को लेकर मंत्री खुद जवाब नहीं दे रहे हैं, बल्कि अरुण चतुर्वेदी और राजेंद्र राठौड़ की ओर से जवाब दिलवाया जा रहा है. अरुण चतुर्वेदी वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, इसके बावजूद वह बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बयान दे रहे हैं, जबकि वह एक संवैधानिक संस्था के अध्यक्ष हैं. वहीं राजेंद्र राठौड़ पर निशाना साधते हुए डोटासरा ने कहा कि वह जनता में अपना विश्वास नहीं जीत पाए हैं, इसलिए प्रवक्ता के रूप में बीजेपी सरकार के गैरकानूनी और जनविरोधी कार्यों को जस्टिफाई कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि 68 हजार एकड़ खनन क्षेत्र देने की तैयारी क्यों की जा रही है.

डोटासरा ने कहा कि बीजेपी ने 2023 के संकल्प पत्र में वादा किया था कि अरावली को सुरक्षित रखने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा, लेकिन आज केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार मिलकर अवैध खनन कॉरिडोर बनाने का काम कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब खनन माफियाओं से चंदा लेने के लिए किया जा रहा है. डोटासरा ने कहा कि बीजेपी की सरकार राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए सनातन की बात करती है, जबकि अरावली में जहां खनन की परमिशन देने की कोशिश की जा रही है, वहां ऐतिहासिक मंदिर मौजूद हैं. अरावली में हमारे भगवान विराजते हैं, सत्ता के दुरुपयोग से सरकारें बनाने और गिराने के लिए बीजेपी को पैसा चाहिए.

डोटासरा ने कहा कि प्रदेश के भीलवाड़ा, भरतपुर, झुंझुनू और अलवर में खनन माफिया सक्रिय है, लेकिन सरकार उन्हें रोक नहीं पा रही है. उन्होंने कहा कि Gen Z वर्ग में सबसे ज्यादा आक्रोश है और युवा सरकार से पूछ रहे हैं कि आप कर क्या रहे हो और अरावली को खत्म कैसे कर सकते हो. डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश भर में अरावली को बचाने के लिए आंदोलन करेगी. यह केवल कांग्रेस का आंदोलन नहीं होगा, बल्कि सभी को साथ लेकर आंदोलन किया जाएगा. प्रदेश के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक कर रणनीति तैयार की जाएगी और आंदोलन के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाई जाएगी. कोऑर्डिनेशन कमिटी की बैठक के बाद ही तय होगा कि कांग्रेस अरावली का विरोध किस तरह करेगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का पक्ष बिल्कुल स्पष्ट है और अरावली को बचाकर रहेंगे, अरावली को बर्बाद नहीं होने देंगे.

डोटासरा ने कहा कि बीजेपी राजनीति करने के लिए सनातन की बात करती है, लेकिन कांग्रेस पूरी जनता के सामने बीजेपी को एक्सपोज करेगी और एक भी मंदिर के हाथ नहीं लगने देगी. उन्होंने कहा कि “चंदा दो, पहाड़ दो” यही बीजेपी की नीति है. सीबीआई और इनकम टैक्स के छापे डालकर चंदा लिया जा रहा है. प्राइवेट कंपनियों के नाम लेकर डोटासरा ने आरोप लगाया कि करोड़ों रुपये बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिले हैं. उन्होंने कहा कि अगर यह सब कांग्रेस ने किया होता तो डरती आसमान एक कर दिया जाता.

डोटासरा ने पेपर लीक और जेजेएम घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि पेपर लीक में मगरमच्छ पकड़ने की बात हुई, लेकिन असली दोषियों को नहीं पकड़ा गया. जेजेएम में हजारों करोड़ का घोटाला हो गया, लेकिन कितने लोग जेल गए और कितनों को परमिशन दी गई, यह सब सवालों के घेरे में है. उन्होंने कहा कि अधिकारी कमीशन ही नहीं बल्कि प्रोजेक्ट में हिस्सेदार बने हुए हैं. जयपुर में कितने भवन सील किए गए और कितनों को खोल दिया गया, यह भी सबके सामने है. डोटासरा ने कहा कि बीजेपी लोगों को गुमराह करती है, धर्म के नाम पर राजनीति करती है और भ्रष्टाचार में डूबी हुई है. खनन में हुए घोटालों की जिम्मेदारी किसकी है, इसका जवाब मुख्यमंत्री को देना चाहिए. कोर्ट में डाटा देने के सवाल पर डोटासरा ने कहा कि इन लोगों ने कोर्ट में भी सेटिंग कर ली है.

वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी अरावली मुद्दे पर सरकार को घेरा. जूली ने मुख्यमंत्री के “अरावली का कुछ नहीं बिगड़ने देंगे” वाले बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री यह स्पष्ट करें कि अरावली के लिए वह क्या करेंगे. क्या वह प्रधानमंत्री से बात करेंगे या दिल्ली सरकार के फैसले का विरोध करेंगे, अपनी स्थिति साफ करें. जूली ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का में बंद पड़ी माइंस खोलने के लिए सरिस्का का CTH एरिया बदलने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि इनकी मंशा साफ है, यह अपने मित्रों को फायदा देना चाहते हैं, जिसको लेकर आरोप भी लगे हैं और शिकायतें भी हुई हैं.

