Zee Rajasthan
JJM घोटाले पर बोले मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, मुंह से खाया हुआ नाक से निकलवाएंगे

Jaipur News: मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने जेजेएम से जुड़े घोटाले पर बड़ा बयान दिया और कहा कि भ्रष्टाचारियों ने जो मुंह से खाया है वह नाक से निकलवाएंगे. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Dinesh Tiwari
Published: Feb 17, 2026, 01:48 PM IST | Updated: Feb 17, 2026, 01:48 PM IST

JJM घोटाले पर बोले मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, मुंह से खाया हुआ नाक से निकलवाएंगे

Jaipur News: मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने जेजेएम से जुड़े घोटाले पर सख्त कार्रवाई के संकेत देते हुए बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा और सरकार इस मामले में पूरी सख्ती के साथ जांच और कार्रवाई कर रही है.

मंत्री मीणा ने कहा कि फर्जी सर्टिफिकेट के नाम पर 900 करोड़ रुपये से अधिक का घोटाला किया गया. उन्होंने कहा कि यह जनता के पैसे की खुली लूट है और इसमें शामिल सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

जेएम घोटाले में बड़े लेवल पर हुआ भ्रष्टाचार
मंत्री मीणा ने कहा कि जेएम घोटाले में बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार व आम जनता के पैसे की लूट हुई है. ऐसे में हर उसे जिम्मेदार व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा एसीबी SIT की छापामारी को लेकर मंत्री मीणा ने कहा कि भ्रष्टाचारियों ने जो मुंह से खाया है वह नाक से निकलवाएंगे.

डॉ. मीणा ने कहा कि जब उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और विरोध प्रदर्शन किया था तब उन्हें गिरफ्तार भी किया गया लेकिन उन्होंने पीछे हटना स्वीकार नहीं किया. उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य केवल भ्रष्टाचार को उजागर करना और दोषियों को सजा दिलाना है.

गड़बड़ियों को रोकने के लिए होगी सख्त निगरानी
मंत्री ने दोहराया कि सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और किसी भी स्तर पर अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि राज्य में विकास कार्यों के नाम पर भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ यह कार्रवाई एक उदाहरण बनेगी और भविष्य में इस तरह की गड़बड़ियों को रोकने के लिए सख्त निगरानी व्यवस्था लागू की जाएगी.

तेजी से हो रही जांच
बता दें कि राजस्थान में जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर तेजी से जांच की जा रही है. ACB की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने चार प्रमुख पहलुओं पर गहराई से जांच शुरू कर दी है, जिसमें अनियमित टेंडर, फर्जी प्रमाण पत्र, फर्जी भुगतान और मेजरमेंट बुक (MB) की गड़बड़ी शामिल है. SIT के अध्यक्ष एसपी पुष्पेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में यह जांच की जा रही है.

आज सुबह से ACB SIT ने जयपुर, बाड़मेर, दिल्ली, सीकर, जालोर, बिहार, झारखंड के साथ 15 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की है. वहीं, रिटायर्ड IAS सुबोध अग्रवाल के संभावित ठिकानों पर भी जांच की गई है.

लगभग 15 आरोपियों के ठिकानों पर दबिश दी गई और कुछ आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है, जिसमें विशाल सक्सेना, दिनेश गोयल, शुभांशु दीक्षित, अरुण श्रीवास्तव, केडी गुप्ता, निरिल कुमार, सुशील शर्मा, डीके गौड़, महेंद्र सोनी शामिल हैं. कहा जा रहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

