/Rajasthan News: भैराना धाम बचाने के लिए साधुओं का अनूठा विरोध, RIICO विस्तार के खिलाफ अग्नि तप

Rajasthan News: दूदू के बिचून में दादू तपोवन को औद्योगिक प्रदूषण से बचाने के लिए साधु-संतों ने भीषण गर्मी के बीच 'अग्नि तप' शुरू कर दिया है. रीको विस्तार के विरोध में उतरे संतों का कहना है कि सरकार को जगाने के लिए अब वे आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे.
Bhairana Dham protest: राजस्थान में जहां एक ओर सूरज आग बरसा रहा है और पारा 43 डिग्री के करीब है, वहीं दूसरी ओर दूदू जिले के बिचून में आस्था और पर्यावरण को बचाने के लिए एक अकल्पनीय दृश्य देखने को मिल रहा है. भैराना स्थित दादू तपोवन की पवित्रता को औद्योगिक प्रदूषण से बचाने के लिए साधु-संतों ने अग्नि तप (धूणी) शुरू कर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.
तपती धूप और जलती धूणी, दोहरी अग्नि के बीच संकल्प
चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं के बीच समतल मैदान में साधु-संत धूणी रमाकर बैठे हैं. एक तरफ आसमान से बरसती आग है, तो दूसरी तरफ चारों ओर जलती अग्नि, जिसके बीच बैठकर संत रीको (RIICO) के विस्तार का विरोध कर रहे हैं. साधुओं का मानना है कि तप में ही शक्ति है और इसी शक्ति के माध्यम से वे सोई हुई सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं.
क्यों हो रहा है विरोध?
साधु-संतों और स्थानीय निवासियों की मांग स्पष्ट है-दादू पालकां भैराणा धाम को औद्योगिक प्रदूषण से मुक्त रखा जाए. बता दें कि साधुओं का कहना है कि यह क्षेत्र शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है. औद्योगिक इकाइयों के जहरीले रसायनों और प्रदूषण से यहां का पर्यावरण नष्ट हो रहा है. आंदोलनकारियों का दावा है कि अब तक हजारों पेड़ और अनेक वन्य जीव प्रदूषण की भेंट चढ़ चुके हैं. इस अनूठे आंदोलन को श्रद्धालुओं और पर्यावरण प्रेमियों के साथ-साथ स्थानीय ग्रामीणों का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है.
सुनवाई नहीं हुई, तो चुना तप का रास्ता
साधुओं ने बताया कि इस समस्या को लेकर वे पहले भी एसडीएम, तहसीलदार और मंत्रियों को ज्ञापन सौंप चुके हैं. लंबे समय तक कोई सुनवाई नहीं होने के कारण अब संतों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन और अग्नि तप का कठोर रास्ता चुना है. उनका कहना है कि विकास के नाम पर प्रकृति का विनाश सहन नहीं किया जाएगा.
संतों की पुकार
'जब विकास के नाम पर प्रकृति का विनाश हो रहा हो, तब साधु मौन नहीं रह सकते. हम यह तप इसलिए कर रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा और पानी मिल सके. सरकार को यह जहरीला विस्तार तुरंत रोकना होगा.'
-आंदोलनरत साधु-संत
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