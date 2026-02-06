रेलवे से करोड़ों की ठगी करने का खुलासा! ईडी ने की 16 करोड़ की संपत्ति जब्त, जानें क्या है पूरा मामला

Jaipur ED Raid: ईडी जयपुर जोनल ऑफिस ने भारतीय रेलवे से धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई की. ये मामला एमएस विनायक लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एमएस विनायक लॉजिस्टिक्स और उनके प्रोपराइटर, डायरेक्टर प्रवेश काबरा से जुड़ा है. जिसमें ईडी ने एक्शन लेते हुए करोडों की संपत्ति को जब्त किया.

अब तक 16 करोड की संपत्तियां जब्त

भारतीय रेलवे से धोखाधडी के मामले में प्रर्वतन निदेशालय ने बडा एक्शन लिया. ईडी ने 13.48 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है. इस तरह जनवरी से अब तक कुल 16.15 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं. ईडी के मुताबिक-भारतीय रेलवे से धोखाधड़ी मामले में PMLA एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है. जांच में सामने आया था कि आरोपियों ने साल 2021-22 के दौरान रेलवे बुकिंग रिकॉर्ड में भी हेरफेर किया था. मार्बल पाउडर, वेस्ट मार्बल पाउडर और डोलोमाइट जैसे महंगे माल को एलम पाउडर और पुट्टी जैसे कम कीमत वाले माल के रूप में दर्ज किया. इनका उद्देश्य रेलवे फ्रेट और GST की चोरी करना था.

गुरूग्राम-हरियाणा में 13 करोड की संपत्ति कुर्क

आरोपियों ने फर्जी फॉरवर्डिंग नोट, ई-फॉरवर्डिंग नोट्स और गलत कोड का यूज कर 120 से ज्यादा रेक का अवैध परिवहन किया. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) की जांच में साफ हुआ कि घोषित माल वास्तव में मार्बल और डोलोमाइट पाउडर था. इस धोखाधड़ी से आरोपियों ने 16.15 करोड़ रुपए की अवैध कमाई कर भारतीय रेलवे और सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया. ईडी ने कारवाई करते हुए आरोपियों की गुरुग्राम-हरियाणा में 13.48 करोड़ रुपए की आवासीय संपत्ति को कुर्क किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

2.67 करोड़ की पहले हुई कुर्की

ईडी ने इससे पहले 6 जनवरी 2026 को इनकी गुरुग्राम स्थित व्यावसायिक संपत्ति को 2.67 करोड़ रुपए की कुर्की की थी. आगे की वित्तीय जांच में सामने आया कि शेष राशि को आरोपियों ने अपने बिजनेस और प्राइवेट खर्च में यूज की है. जिसकी भरपाई के लिए ईडी ने गुरुग्राम, हरियाणा स्थित आवासीय संपत्ति को 13.48 करोड़ रुपए के बराबर मूल्य पर कुर्क किया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-