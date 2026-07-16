/राजस्थान शिक्षा विभाग का नया कारनामा! जिस स्कूल में पढ़ा रहे थे, वहीं फिर कर दिया तबादला

Jaipur News: राजस्थान शिक्षा विभाग की तबादला प्रक्रिया एक बार फिर चर्चा में है. हाल ही में जारी व्याख्याताओं की तबादला सूची में ऐसी कई गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिनसे विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं. इससे पहले विभाग मृतक और सेवानिवृत्त शिक्षक का तबादला करने को लेकर आलोचनाओं में था, वहीं अब नई सूची में कुछ कार्यरत व्याख्याताओं का तबादला उसी स्कूल में कर दिया गया है, जहां वे पहले से ही कार्यरत हैं. इन लगातार सामने आ रही त्रुटियों के बाद तबादला प्रक्रिया की पारदर्शिता और रिकॉर्ड की जांच को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

पहले मृतक और सेवानिवृत्त शिक्षक का नाम आया था सामने

शिक्षा विभाग की तबादला सूची में इससे पहले भी बड़ी चूक सामने आई थी. बीकानेर के एक मृतक शिक्षक और अजमेर के एक सेवानिवृत्त शिक्षक का नाम तबादला सूची में शामिल कर दिया गया था. इस मामले के सामने आने के बाद विभाग की काफी किरकिरी हुई थी और तबादला प्रक्रिया पर सवाल उठे थे.

Add Zee News as a Preferred Source

अब एक ही स्कूल में कर दिया तबादला

ताजा सूची में भी कई हैरान करने वाली गलतियां सामने आई हैं. हिंदी विषय के व्याख्याता ईश्वर लाल का तबादला राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोविन्दगढ़ से उसी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोविन्दगढ़ में दिखाया गया है. यानी उनका स्थानांतरण उसी स्कूल में कर दिया गया, जहां वे पहले से कार्यरत हैं.

इसी तरह जयपुर की हिंदी व्याख्याता शीला देवी का मामला भी सामने आया है. वे वर्तमान में शहीद मेजर योगेश अग्रवाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मुरलीपुरा बीड़ में कार्यरत हैं, लेकिन नई सूची में उनका तबादला भी उसी विद्यालय में दर्शा दिया गया है.

डेटा सत्यापन प्रक्रिया पर उठे सवाल

लगातार सामने आ रही इन गड़बड़ियों ने विभाग की डेटा जांच और सत्यापन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. शिक्षकों का कहना है कि यदि तबादला सूची जारी करने से पहले रिकॉर्ड का सही तरीके से मिलान किया जाता, तो ऐसी गलतियां नहीं होतीं. बार-बार हो रही चूक से यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या सूची बिना पर्याप्त जांच-पड़ताल के जारी की जा रही है.

सूची की समीक्षा और कार्रवाई की मांग

इन मामलों के सामने आने के बाद शिक्षक और कर्मचारी संगठन अब पूरी तबादला सूची की दोबारा समीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि सभी त्रुटियों को जल्द से जल्द ठीक किया जाए और जिन अधिकारियों की लापरवाही से ऐसी गलतियां हुई हैं, उनकी जिम्मेदारी भी तय की जाए. शिक्षकों का मानना है कि यदि समय रहते सुधार नहीं किया गया तो भविष्य में भी इस तरह की चूक दोहराई जा सकती है.