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राजस्थान शिक्षा विभाग का नया कारनामा! जिस स्कूल में पढ़ा रहे थे, वहीं फिर कर दिया तबादला

Rajasthan News: राजस्थान शिक्षा विभाग की व्याख्याता तबादला सूची में फिर बड़ी गड़बड़ी सामने आई है. पहले मृतक और रिटायर्ड शिक्षक का तबादला हुआ था, अब दो व्याख्याताओं का उसी स्कूल में स्थानांतरण दिखा दिया गया. शिक्षक संगठनों ने सूची की समीक्षा और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDinesh Tiwari
Published: Jul 16, 2026, 03:13 PM|Updated: Jul 16, 2026, 03:13 PM
राजस्थान शिक्षा विभाग का नया कारनामा! जिस स्कूल में पढ़ा रहे थे, वहीं फिर कर दिया तबादला
Image Credit: राजस्थान में शिक्षा विभाग की तबादला सूची में फिर सामने आई गड़बड़ी.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: राजस्थान शिक्षा विभाग की तबादला प्रक्रिया एक बार फिर चर्चा में है. हाल ही में जारी व्याख्याताओं की तबादला सूची में ऐसी कई गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिनसे विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं. इससे पहले विभाग मृतक और सेवानिवृत्त शिक्षक का तबादला करने को लेकर आलोचनाओं में था, वहीं अब नई सूची में कुछ कार्यरत व्याख्याताओं का तबादला उसी स्कूल में कर दिया गया है, जहां वे पहले से ही कार्यरत हैं. इन लगातार सामने आ रही त्रुटियों के बाद तबादला प्रक्रिया की पारदर्शिता और रिकॉर्ड की जांच को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

पहले मृतक और सेवानिवृत्त शिक्षक का नाम आया था सामने
शिक्षा विभाग की तबादला सूची में इससे पहले भी बड़ी चूक सामने आई थी. बीकानेर के एक मृतक शिक्षक और अजमेर के एक सेवानिवृत्त शिक्षक का नाम तबादला सूची में शामिल कर दिया गया था. इस मामले के सामने आने के बाद विभाग की काफी किरकिरी हुई थी और तबादला प्रक्रिया पर सवाल उठे थे.

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अब एक ही स्कूल में कर दिया तबादला
ताजा सूची में भी कई हैरान करने वाली गलतियां सामने आई हैं. हिंदी विषय के व्याख्याता ईश्वर लाल का तबादला राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोविन्दगढ़ से उसी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोविन्दगढ़ में दिखाया गया है. यानी उनका स्थानांतरण उसी स्कूल में कर दिया गया, जहां वे पहले से कार्यरत हैं.

इसी तरह जयपुर की हिंदी व्याख्याता शीला देवी का मामला भी सामने आया है. वे वर्तमान में शहीद मेजर योगेश अग्रवाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मुरलीपुरा बीड़ में कार्यरत हैं, लेकिन नई सूची में उनका तबादला भी उसी विद्यालय में दर्शा दिया गया है.

डेटा सत्यापन प्रक्रिया पर उठे सवाल
लगातार सामने आ रही इन गड़बड़ियों ने विभाग की डेटा जांच और सत्यापन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. शिक्षकों का कहना है कि यदि तबादला सूची जारी करने से पहले रिकॉर्ड का सही तरीके से मिलान किया जाता, तो ऐसी गलतियां नहीं होतीं. बार-बार हो रही चूक से यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या सूची बिना पर्याप्त जांच-पड़ताल के जारी की जा रही है.

सूची की समीक्षा और कार्रवाई की मांग
इन मामलों के सामने आने के बाद शिक्षक और कर्मचारी संगठन अब पूरी तबादला सूची की दोबारा समीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि सभी त्रुटियों को जल्द से जल्द ठीक किया जाए और जिन अधिकारियों की लापरवाही से ऐसी गलतियां हुई हैं, उनकी जिम्मेदारी भी तय की जाए. शिक्षकों का मानना है कि यदि समय रहते सुधार नहीं किया गया तो भविष्य में भी इस तरह की चूक दोहराई जा सकती है.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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