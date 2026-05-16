/भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब 'खोजी बॉक्स' से होगी पढ़ाई, रटंत विद्या खत्म!

IIT Gandhinagar Education Project Rajasthan: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने और बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए प्रदेश की भजनलाल सरकार एक बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव करने जा रही है. नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत अब सरकारी स्कूलों के बच्चों को विज्ञान और गणित जैसे कठिन विषय रटने नहीं पड़ेंगे. शिक्षा विभाग इस नए 'एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग' (गतिविधि आधारित पढ़ाई) प्रोजेक्ट को इसी साल जुलाई सत्र से धरातल पर उतारने की पूरी तैयारी कर चुका है.

क्या है 'खोजी बॉक्स'?

इस पूरी योजना के केंद्र में 'खोजी बॉक्स' है, जिसे देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी गांधीनगर के विशेषज्ञों ने विशेष रूप से तैयार किया है. इसे 'लर्निंग एंड डूइंग किट'नाम दिया गया है:

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खेल-खेल में पढ़ाई: इस अनोखे बॉक्स में 100 से अधिक ऐसी गतिविधियां शामिल की गई हैं, जिनकी मदद से बच्चे विज्ञान के जटिल सिद्धांतों और गणित के मुश्किल फॉर्मूलों को खुद मॉडल बनाकर और प्रयोग करके सीख सकेंगे. बता दें कि शुरुआत में यह प्रोजेक्ट प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक के छात्र-छात्राओं के लिए लागू किया जा रहा है.

किताबी ज्ञान के बजाय 'प्रैक्टिकल अप्रोच' पर जोर

अमूमन सरकारी स्कूलों में संसाधनों की कमी के चलते बच्चे विज्ञान और गणित को केवल किताबों से पढ़कर रट लेते हैं. लेकिन इस 'खोजी बॉक्स' के आने के बाद पूरा माहौल बदलने वाला है. बता दें कि बच्चे चुंबक के सिद्धांत, प्रकाश का परावर्तन, ज्यामिति और बीजगणित जैसी चीजों को रटने के बजाय इस किट में मौजूद टूल्स से खुद लाइव डेमो करके देखेंगे. इस किट को स्कूलों में सही तरीके से उपयोग में लेने के लिए शिक्षा विभाग शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण भी देने जा रहा है, ताकि वे बच्चों के गाइड के रूप में काम कर सकें.

जुलाई के नए सत्र से लागू होगी योजना

शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट का खाका पूरी तरह तैयार है. गर्मियों की छुट्टियों के बाद जैसे ही जुलाई में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा, प्रदेश के चुनिंदा स्कूलों से शुरुआत करते हुए इसे चरणबद्ध तरीके से सभी सरकारी स्कूलों में पहुंचा दिया जाएगा. सरकार का मानना है कि इससे न केवल सरकारी स्कूलों में बच्चों का नामांकन (Enrollment) बढ़ेगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में भी बाल वैज्ञानिक बनने की ललक जागेगी.