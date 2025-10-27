अब एक जैसे दिखेंगे प्राइवेट और सरकारी स्कूल के बच्चे! राजस्थान में नया ड्रेस कोड इस तारिख से होगा लागू

Rajasthan School Dress: राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था को अनुशासित और संस्कारित बनाने के लिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सोमवार को कई बड़ी घोषणाएं कीं. उन्होंने बताया कि अब प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में एक जैसी यूनिफॉर्म लागू की जाएगी. नई ड्रेस कोड में छात्रों के लिए टाई शामिल नहीं होगी.

अनुशासन और समानता के लिए उठाया गया कदम

मंत्री दिलावर ने कहा कि यह कदम विद्यार्थियों में अनुशासन, समानता और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है. इसके साथ ही सभी शिक्षकों और स्कूल स्टाफ के लिए पहचान पत्र (आईडी कार्ड) अनिवार्य कर दिए गए हैं.

राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के लिए भी घोषणा

शिक्षा मंत्री ने यह भी घोषणा की कि आगामी शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा. सभी स्कूलों और विभागीय कार्यालयों में हर दिन की शुरुआत राष्ट्रगान से और समापन राष्ट्रगीत से किया जाएगा. उन्होंने कहा कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के समय कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी. दिलावर ने स्पष्ट किया कि केवल वे कर्मचारी उपस्थित माने जाएंगे जो राष्ट्रगान में शामिल होंगे. बाकी कर्मचारियों की अनुपस्थिति दर्ज की जाएगी. यह नियम शिक्षा विभाग के सभी कार्यालयों पर भी समान रूप से लागू रहेगा.

राष्ट्रीय भावना की एकता जरूरी

उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन और देशप्रेम की भावना आवश्यक है. इन मूल्यों से ही विद्यार्थियों में संस्कारों और राष्ट्रीय एकता की भावना को बल मिलेगा. मंत्री के अनुसार, इस निर्णय का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव लाना है ताकि बच्चों में देशभक्ति और अनुशासन का भाव बचपन से ही विकसित हो.

बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा

शिक्षा विभाग की यह नई पहल अगर प्रभावी रूप से लागू होती है तो आने वाले समय में राजस्थान की शिक्षा प्रणाली में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है. इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों के व्यवहार और कार्यसंस्कृति में सकारात्मक सुधार की उम्मीद जताई जा रही है.

