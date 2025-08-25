Jaipur News: जयपुर में दो दिन नॉनवेज पर ताले, अंडे की दुकानों को भी बंद रखने का आदेश

Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में पर्यूषण पर्व और अनंत चतुर्दशी के अवसर पर नॉनवेज दुकानों और बूचड़खानों को दो दिन तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है. सरकार के इस निर्णय से न सिर्फ मीट और मछली की दुकानों, बल्कि इस बार अंडों की दुकानों को भी बंद रखना अनिवार्य कर दिया गया है.

पिछले साल मिली थी छूट

पिछले साल प्रशासन ने अंडों की बिक्री पर छूट दी थी, लेकिन धार्मिक संगठनों की लगातार मांग और आपत्ति के चलते इस बार अंडा बेचने वालों को भी नियमों के दायरे में शामिल किया गया है. आदेश के मुताबिक 1,000 से अधिक अंडे की रेहड़ियाँ और छोटी दुकानें सीधे तौर पर प्रभावित होंगी.

स्वायत्त शासन विभाग ने जारी किए निर्देश

स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जारी निर्देशों के बाद नगर निगम और स्थानीय प्रशासन ने सभी अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है. अधिकारियों के अनुसार, इन दो दिनों में यदि कोई भी नॉनवेज या अंडे की दुकान खुली पाई गई, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Trending Now

आस्था और संयम का प्रतीक

धार्मिक संगठनों का कहना है कि पर्यूषण और अनंत चतुर्दशी जैन समाज के लिए आस्था और संयम का प्रतीक हैं. इन दिनों में हिंसा और पशुहत्या से जुड़े सभी कार्यों पर रोक लगनी चाहिए. उनका मानना है कि इस तरह का कदम धार्मिक सद्भाव और शांति का वातावरण बनाए रखने में मदद करेगा.

कारोबारियों ने जताई नाराजगी

हालांकि, दूसरी ओर अंडा विक्रेताओं और नॉनवेज कारोबारियों ने इस फैसले पर नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि त्योहार का सम्मान अपनी जगह है, लेकिन इस आदेश से उनकी रोज़ी-रोटी प्रभावित होगी. खासतौर पर अंडा बेचने वाले छोटे रेहड़ी कारोबारी, जिनकी आजीविका रोजाना की बिक्री पर निर्भर करती है, उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा.

सामाजिक सद्भावना जरूरी

फिर भी प्रशासन का मानना है कि धार्मिक पर्वों के दौरान ऐसे कदम सामाजिक सद्भावना के लिए आवश्यक हैं. जयपुर में पर्यूषण और अनंत चतुर्दशी के दिनों में यह व्यवस्था लागू रहेगी और उम्मीद की जा रही है कि आमजन सहयोग करेंगे. यह निर्णय जयपुर में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि पहली बार अंडे की दुकानों को भी नॉनवेज श्रेणी में शामिल करते हुए बंद रखने का आदेश दिया गया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-