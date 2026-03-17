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राजस्थान में इस दिन रहेगी स्कूलों की छुट्टी, ईद-उल-फितर को लेकर आया बड़ा अपडेट!

Rajasthan News: राजस्थान में ईद-उल-फितर 2026 पर स्कूलों में 21 मार्च को छुट्टी तय है, लेकिन चांद दिखने पर तारीख बदल सकती है. अगर 19 मार्च को चांद दिखा तो 20 मार्च को भी अवकाश हो सकता है. छात्रों को आधिकारिक घोषणा पर नजर रखने की सलाह दी गई है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Published:Mar 17, 2026, 03:40 PM IST | Updated:Mar 17, 2026, 03:40 PM IST

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राजस्थान में इस दिन रहेगी स्कूलों की छुट्टी, ईद-उल-फितर को लेकर आया बड़ा अपडेट!

Rajasthan Eid Ul Fitr 2026: राजस्थान में ईद-उल-फितर को लेकर इस बार स्कूलों की छुट्टी को लेकर छात्रों और अभिभावकों के बीच काफी उत्सुकता बनी हुई है. ईद-उल-फितर इस्लाम धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, जो रमजान के पवित्र महीने के खत्म होने पर मनाया जाता है. यह त्योहार खुशियों, भाईचारे और शुक्रिया अदा करने का प्रतीक माना जाता है. यही वजह है कि यह सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी बेहद खास अवसर होता है.

साल 2026 में ईद-उल-फितर को लेकर पूरे देश में सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है. राजस्थान में भी इस त्योहार को लेकर स्कूलों में छुट्टी रहेगी. सरकार द्वारा जारी गजटेड हॉलिडे लिस्ट में ईद की छुट्टी शामिल है, जिससे साफ है कि इस दिन शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे और बच्चों को आराम के साथ त्योहार मनाने का मौका मिलेगा.

जानकारी के अनुसार, अधिकतर राज्यों की तरह राजस्थान में भी 21 मार्च 2026, शनिवार को ईद-उल-फितर की छुट्टी निर्धारित की गई है. हालांकि, यह तारीख चांद दिखने पर निर्भर करती है. अगर 19 मार्च की शाम को शव्वाल का चांद दिखाई देता है, तो ईद 20 मार्च, शुक्रवार को मनाई जा सकती है. ऐसे में स्कूलों की छुट्टी भी एक दिन पहले की जा सकती है.

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ईद की तारीख पूरी तरह से इस्लामिक कैलेंडर पर आधारित होती है, जो चांद के हिसाब से चलता है. रमजान का महीना 29 या 30 दिनों का हो सकता है. अगर रमजान 29 दिनों में पूरा होता है, तो ईद एक दिन पहले आ जाती है, और अगर 30 दिन का होता है तो ईद एक दिन बाद मनाई जाती है. यही कारण है कि हर साल ईद की सटीक तारीख चांद दिखने के बाद ही तय होती है.

राजस्थान के अलावा देश के अन्य राज्यों में भी ईद की छुट्टी को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. दिल्ली, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में 21 मार्च को छुट्टी घोषित की गई है. वहीं, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में ईद का महत्व अधिक होने के कारण एक से ज्यादा दिन की छुट्टी भी दी जा सकती है. तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ शहरों में 20 और 21 मार्च दोनों दिन स्कूल बंद रहने की संभावना रहती है.

छात्रों के लिए यह मौका सिर्फ छुट्टी का नहीं, बल्कि अलग-अलग संस्कृतियों को समझने का भी होता है. ईद के दौरान लोग एक-दूसरे से मिलते हैं, मिठाइयां बांटते हैं और आपसी भाईचारे को मजबूत करते हैं. ऐसे में बच्चों को भी इस त्योहार के बारे में जानने और समझने का अवसर मिलता है.

राजस्थान में ईद-उल-फितर की छुट्टी को लेकर स्थिति साफ है, लेकिन अंतिम निर्णय चांद दिखने के बाद ही लिया जाएगा. इसलिए छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक घोषणा पर नजर बनाए रखें. इससे उन्हें छुट्टी की सही जानकारी मिल सकेगी और वे अपने कार्यक्रम उसी अनुसार तय कर पाएंगे.

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