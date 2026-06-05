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Rajasthan News: एक पेड मां के नाम अभियान में राजस्थान नंबर वन, सीएम बोले-'वृक्षों की कटाई, पानी का दोहन ना करे'

Rajasthan News: जयपुर में विश्व पर्यावरण दिवस पर सीएम भजनलाल शर्मा ने बरगद का पौधा लगाकर 'एक पेड़ मां के नाम' और 'हरियालो राजस्थान' अभियान को जन आंदोलन बनाया . इस योजना में राजस्थान देश में शीर्ष पर है, जहां 19 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं और चंदन वन विकसित किए जा रहे हैं.

Edited byArti PatelReported byAshish chauhan
Published: Jun 05, 2026, 03:40 PM|Updated: Jun 05, 2026, 03:40 PM
Rajasthan News: एक पेड मां के नाम अभियान में राजस्थान नंबर वन, सीएम बोले-'वृक्षों की कटाई, पानी का दोहन ना करे'
Image Credit: Rajasthan News

World Environment Day: विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आज जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ.इस दौरान हरियालो राजस्थान और एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत हुई.मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पौधा रोपकर इस अभियान की शुरुआत की.

पर्यावरण संरक्षण के लिए जन आंदोलन जरूरी
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हरियालों राजस्थान’ और ‘एक पेड़ मां के नाम’अभियान की शुरूआत हुई.इस खास मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झालाना के विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान में बरगद का पौधा रोपकर एक पेड़ मां के नाम’ अभियान का शुभारंभ किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति को बचाने में हम सबकी जिम्मेदारी है. प्रकृति हमारी हर आवश्यकता को पूरी करती है. संरक्षण के लिए हमे भी प्रकृति को देना चाहिए. पानी की एक-एक बूंद की महत्ता है. पानी, बिजली की बचत करते हुए पर्यावरण संरक्षण में काम करे.साथ ही बताया कि पीएम ने स्वच्छता का अभियान चलाया. इस अभियान का कितना बड़ा असर पूरे देश में हुआ . इस तरह पर्यावरण संरक्षण के लिए जन आंदोलन बनाना है. हमारे बुजुर्गों ने प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं की.आज पानी का दोहन,वृक्षों की कटाई हो रही है.

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एक पेड़ मां के नाम अभियान में राजस्थान नंबर 1
हमारी जिम्मेदारी वृक्षों,पहाड़ो,पानी का संरक्षण करे.एक पेड़ माँ के नाम जन आंदोलन बन गया.एक पेड़ माँ के नाम अभियान में राजस्थान देश में नंबर वन है.राजस्थान में प्रकृति भी हमारे साथ है.राज्य में दो साल से अच्छी बारिश,बांध लबालब हुए.किसान,उद्योग,उपभोक्ताओं को पानी-बिजली देते रहेंगे.6 लाख से अधिक वंदे कार्यक्रम हुए.किचन गार्डन को भी बढ़ावा देना चाहिए,इस वर्षा ऋतु में अधिक से अधिक पौधे लगाएं.

19 करोड पौधे लगाए
इससे पहले वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी ने 5 जून 2024 को एक आह्वान किया.एक पेड़ मां के नाम लगाए.आज जो पौधा हम लगा रहे हैं.आने वाली पीढ़ी को सौगात देगी.राजस्थान में 19 करोड़ पौधे लगाए गए.इस वर्ष आपने दस करोड़ पौधे लगाने का जो लक्ष्य दिया है.उसको पूरा करेंगे और संरक्षित भी करेंगे.चार जगह, सिरोही, पिंडवाड़ा, में चंदन वन लगाए जा रहे हैं.अरावली के संरक्षण में काम विभाग कर रहा है.

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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