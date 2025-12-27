पंचायत चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग के फरमान पर मची खलबली, वोट डालने से पहले चेक किए जाएंगे घूंघट और बुर्का!

Jaipur News: पंचायत चुनावों की तैयारी में जुटे राज्य निर्वाचन आयोग के एक निर्देश पर सियासत गरमा गई है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश वर्मा के हवाले से जारी एक आदेश में पर्दानशीं महिला मतदाताओं की पहचान से जुड़े एक आदेश पर सियासत गरमा गई है. मुस्लिम समुदाय इसका विरोध कर रहा है, तो भाजपा सरकार इसे सख्ती से लागू करने का एलान कर रही है.

राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव की तैयारियों के बीच सरकार का ये फरमान वायरल हो रहा है. तीन पेज के दिशा निर्देशों की आखरी लाइन पर बवाल मचा है, जिसमें साफ-साफ लिखा है कि पर्दानशीन महिला मतदाताओं की पहचान के लिए पीठासीन अधिकारी स्थानीय महिला कार्मिक का सहयोग ले सकते हैं. यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने साफ कहा कि सरकार इसे सख्ती से लागू करेगी. वहीं विधायक बालमुंकुदाचार्य ने निर्वाचन आयोग के फैसले का खुलकर समर्थन करते हुए इसे लोकतंत्र की मजबूती के लिए अहम कदम करार दिया.

लेकिन मुस्लिम समुदाय इस फैसले पर दो फाड़ है. कांग्रेस से जुड़ी मुस्लिम महिला नेता इसका जमकर विरोध कर रही हैं. निर्वाचन विभाग के फैसले को संविधान विरोधी और इस्लाम के खिलाफ करार दिया जा रहा है. वहीं इस्लामी विद्वान इसे उस सूरत में जायज करार दे रहे हैं, जब मतदान केंद्र में शिनाख्त के लिए महिला कर्मी मौजूद हों. ऑल इंडिया सीरत बोर्ड के अध्यक्ष के लिए इस निर्देश में कुछ भी नया नहीं है. जाहिर है, इस्लामी जगत ही निर्वाचन विभाग के इस आदेश पर बंटा हुआ है. कहीं समर्थन के सुर हैं, तो कहीं विरोध की बुलंद आवाज.

सरकार के ताजा फरमान में भले ही कुछ नया नहीं है. अब तक चुनाव दर चुनाव पर्दानशीं मुस्लिम महिला मतदाताओं की पहचान के लिए महिला कार्मिकों की ड्यूटी लगती रही है, पर नेताओं के सख्ती बरतने जैसे बयानों ने अल्पसंख्यक तबके को इस बार खासा सतर्क कर दिया है. एक तरफ एसआईआर का शोर, तो दूसरी ओर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए मुस्लिम मतदाता आशंकित हैं कि कहीं ऐसे फरमान उसके वोट में डालने में बाधा न बन जाए. इसलिए हर ऐसे निर्देश को आशंका भरी निगाह से देखा जा रहा है. बीजेपी को इसमें फायदा, तो कांग्रेस को नुकसान नजर आ रहा है.

