/बिजली निगमों में IT क्रांति का बिगुल! अब ERP से चलेगी पूरी व्यवस्था, 1.95 करोड़ उपभोक्ताओं को बड़ी राहत

Jaipur News: प्रदेश के बिजली निगमों की कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी, आधुनिक तथा प्रभावी बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है. इसके तहत अब बिजली निगमों में ईआरपी (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) प्रणाली लागू की जाएगी. इस नई व्यवस्था का उद्देश्य विभिन्न विभागों और प्रक्रियाओं को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना है, ताकि कामकाज में तेजी आए और निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक सुगम बन सके. इस संबंध में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं.

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि बिजली निगमों में डिजिटल तकनीक के अधिक उपयोग से कार्यप्रणाली में सुधार लाया जा सकता है. उन्होंने ऊर्जा विकास एवं आईटी सर्विसेज निगम लिमिटेड को निर्देश दिए कि इस दिशा में सभी संभावनाओं का अध्ययन कर एक ऐसा एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए, जिस पर प्रदेश के सभी बिजली निगम प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें. उनका कहना है कि तकनीक के बेहतर उपयोग से न केवल प्रशासनिक कार्यों में सुधार होगा, बल्कि उपभोक्ताओं को भी बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी.

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इस विषय को लेकर ऊर्जा मंत्री ने सोमवार को विद्युत भवन में समीक्षा बैठक की. बैठक में जयपुर, जोधपुर और अजमेर विद्युत वितरण निगमों के अधिकारियों के साथ ऊर्जा विकास एवं आईटी सर्विसेज निगम लिमिटेड से जुड़े अधिकारी भी मौजूद रहे. बैठक के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और डिजिटल व्यवस्था को मजबूत बनाने के उपायों पर विचार किया गया.

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि एकीकृत डिजिटल टूल विकसित होने से विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बेहतर होगा. साथ ही डेटा और सूचनाओं तक त्वरित पहुंच संभव हो सकेगी. इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक तेज और प्रभावी बनेगी. उन्होंने कहा कि डिजिटल सिस्टम लागू होने से मितव्ययता बढ़ेगी और कार्यों में पारदर्शिता भी आएगी.

नई प्रणाली के तहत मानव संसाधन, वित्त, लेखा, खरीद प्रक्रिया और परिसंपत्तियों के प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने की योजना है. इससे अलग-अलग विभागों में बिखरी सूचनाओं को एक स्थान पर उपलब्ध कराया जा सकेगा और कामकाज में अनावश्यक देरी कम होगी.

इसके अलावा उपभोक्ताओं को मिलने वाली सेवाओं में भी सुधार होने की उम्मीद है. बिलिंग, शिकायत निवारण और अन्य सेवाओं की निगरानी तथा ट्रैकिंग पहले से अधिक आसान हो जाएगी. सरकार का मानना है कि इस पहल से बिजली निगमों की कार्यकुशलता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को अधिक सुविधाजनक तथा पारदर्शी सेवाएं मिल सकेंगी.