/Rajasthan News: हीटवेव के बीच बिजली संकट टला, CM भजनलाल शर्मा का पावर मैनेजमेंट सफल

राजस्थान में जारी भीषण गर्मी और रिकॉर्डतोड़ हीटवेव के बीच प्रदेशवासियों के लिए राहत भरी खबर है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के बेहतर प्रबंधन, दूरगामी निर्णयों और सुदृढ़ विद्युत प्रसारण तंत्र के फलस्वरूप इस बार तपती गर्मी में भी घरेलू, कृषि और औद्योगिक उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है. डिस्कॉम्स (जयपुर, जोधपुर और अजमेर) की निरंतर मॉनिटरिंग और तकनीकी नवाचारों के कारण इस साल उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी शिकायतों में भी भारी कमी दर्ज की गई है.

2027 तक दिन में बिजली देने का लक्ष्य

राज्य सरकार वर्ष 2027 तक प्रदेश के किसानों को दिन के समय में पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने के संकल्प के साथ काम कर रही है. इसके लिए बिजली के बुनियादी ढांचे को लगातार मजबूत किया जा रहा है.सरकार के अब तक के कार्यकाल में प्रदेशभर में 33 केवी के 444 सब स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं, जबकि 211 का काम प्रगति पर है. बता दें कि 400, 220 और 132 केवी के 59 नए जीएसएस (GSS) स्थापित किए गए हैं और 145 जीएसएस बनाने का कार्य तेजी से चल रहा है.वर्तमान में सौर ऊर्जा संयंत्रों (कुसुम योजना व रूफटॉप सहित) के जरिए करीब 7,376 मेगावाट और कोयला आधारित तापीय परियोजनाओं से 7,830 मेगावाट विद्युत क्षमता राज्य को मिल रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं को तुरंत दूर करने के लिए तीनों डिस्कॉम्स ने टोल फ्री कॉल सेंटर्स, ग्राहक सेवा केंद्रों और केंद्रीय नियंत्रण कक्ष को अलर्ट पर रखा है. इसके साथ ही 1,129 फॉल्ट रेक्टिफिकेशन टीमें (FRT) मैदान में तैनात हैं. इस प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र का असर आंकड़ों में साफ दिख रहा है. पिछले साल (1 अप्रैल से 20 मई 2025) के दौरान 'नो करंट' की करीब 3 लाख 52 हजार शिकायतें आई थीं, जो बेहतर प्रबंधन के चलते चालू वर्ष 2026 की समान अवधि में 41 हजार की भारी कमी के साथ महज 3 लाख 11 हजार रह गईं.

रिकॉर्ड मांग के बावजूद राजस्थान के पास 'सरप्लस' बिजली

मई की शुरुआत में जहाँ प्रदेश में बिजली की मांग 2,860 लाख यूनिट थी, वहीं भीषण हीटवेव के कारण यह बढ़कर 3,850 लाख यूनिट तक पहुंच गई है. इस सीजन की सबसे रिकॉर्ड मांग 27 मई की रात को करीब 10:15 बजे 17,333 मेगावाट दर्ज की गई, जिसे बिना किसी कटौती के सफलतापूर्वक पूरा किया गया.

राहत की बात यह है कि दिन के समय राजस्थान के पास मांग की तुलना में सरप्लस (अतिरिक्त) बिजली उपलब्ध है.

25 मई- 15,948 मेगावाट की मांग के मुकाबले 21,285 मेगावाट बिजली उपलब्ध थी.

26 मई- 16,516 मेगावाट की मांग के मुकाबले 20,898 मेगावाट की उपलब्धता रही.

27 मई- 16,683 मेगावाट की मांग के सापेक्ष रिकॉर्ड 21,542 मेगावाट बिजली की उपलब्धता रही.

बता दें कि रात के समय सोलर उत्पादन बंद होने से उपलब्धता घटकर करीब 16,500 मेगावाट रह जाती है. ऐसे में मांग और आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए सरकार 'एनर्जी एक्सचेंज' के माध्यम से बिजली खरीदकर उपभोक्ताओं को निर्बाध सप्लाई दे रही है.

JVVNL का अनूठा नवाचार

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JVVNL) ने बिजली संकट और ट्रिपिंग से निपटने के लिए 'विद्युत सुरक्षा' नाम से एक अनूठी पहल शुरू की है. इसके तहत निगम के कनिष्ठ (JEN), सहायक (AEN) और अधिशासी अभियंता (XEN) रात 8 बजे से 11 बजे तक पीक ऑवर्स के दौरान खुद फील्ड में गश्त करते हैं. ये अधिकारी हैवी लोड वाले जीएसएस, फीडर और ट्रांसफॉर्मर्स की जांच कर मौके पर ही लोड बैलेंसिंग करते हैं, जिससे वोल्टेज के उतार-चढ़ाव और ट्रिपिंग की समस्या का तुरंत खात्मा हो रहा है.